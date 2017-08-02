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Kaymakam Kızıltoprak'tan Suriyeli küçük misafirlere hediye



(Fotoğraflı)



Serdar Şahin

TEKİRDAĞ (İHA) - 2016-2017 eğitim öğretim yılı yaz döneminde Suriyeli küçük misafirlere topluma entegre olmaları ve sosyalleşmeleri amacıyla Ergene Sağlık Mahallesi Merkez Camisinde kurs düzenlendi. Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak da Suriyeli öğrencileri ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Esur ve Ergene Sosyal Yardımlaşma Vakfı çalışanı Hakan Özender ile Suriyeli öğrencilerin katıldığı Kur'an-ı Kerim kursunu ziyaret etti. Sağlık Mahallesi Merkez Cami İmam Hatibi İsmail Karadurdu ve kursiyer çocuklarla sohbet eden Kaymakam Kızıltoprak çocuklara çeşitli hediyeler dağıtarak kursların devamının geleceğini belirtti.

(SŞ-MEF-Y)



02.08.2017 15:48:50 TSI

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