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Hastanede deprem tatbikatı



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Gözde Akademi Hastanesi ile İnönü Üniversitesi Arama Kurtarma (İNOSAR) ekibi tarafından hastanede deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Senaryo gereği deprem sırasında anons yapılarak personelin tahliyesi gerçekleştirildi. İNOSAR ekibi en kısa sürede bölgeye ulaşarak, yaralıların hastaneden çıkarılmasını sağladı. Hastane içerisinden yaralıların tahliyesinin ardından bir personel sedyeyle ikinci kattan indirilerek kurtarıldı. Yaralılar, hastanenin ambulansıyla acil servise kaldırılarak, tedavi altına alındı. Bazı yaralılar ise farklı hastanelere tahliye edildi. Deprem tatbikatıyla ilgili bilgi veren Gözde Akademi Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bülent Bozyiğit, Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını belirterek yakın zamanda Ege'de meydana gelen depremi anımsattı. Doğal afetlerin Türkiye ve dünyanın birçok yerinde meydana geldiğini kaydeden Bozyiğit, "Malatya'da, bazı ilçeleri birinci, bazı ilçeleri ise ikinci deprem kuşağında yer alan bir konumda. Bizde bu konuda personellerimiz ve sağlık çalışanları olarak hazır olmak zorundayız. Her şeyden önce sağlık kurumlarının bu tarzdaki doğal afetlere hazırlıklı olması gerekiyor. Çünkü deprem sonrası en çok ihtiyaç duyulan birimler sağlık kurumlarıdır. Yaralılara ve ortaya çıkacak hastalıklara karşı hizmet verebilmek için önce biz hazır olmalıyız ki buraya gelecek insanlara da hizmet verebilelim. Hızlı ve güvenli, ortamları oluşturup, her şeyden önce kendi personellerimizi bilinçlendirerek oluşacak bir doğal afette yaralı insanlara nasıl müdahale ederiz ile ilgili bir takım tatbikatlar yapıyoruz. Zaman zaman masa başı toplantılarıyla eğitimler düzenliyoruz, bazen de sahada bazı kurumlarımızın desteğiyle bu tarzda hizmet alarak gerçeğe yakın saha tatbikatları yapıyoruz. Mümkün olduğunca hazır bir pozisyonda personellerimizle birlikte bekliyoruz" şeklinde konuştu.

İNOSAR ile ortaklaşa düzenledikleri tatbikatın oldukça faydalı olduğuna dikkat çeken Bozyiğit, "İNOSAR'dan yardım istedik, sağ olsunlar bizleri kırmadılar. Gerçeğe yakın bir tatbikat yaptık. Personellerimiz bu konuda çok bilinçlendi. Hastalarımızı da bilinçlendirme adına sağlıklı bir tatbikat oldu. Sevklerle ve hastanemizde sağlam kalan veya kalabilecek alanları biz nasıl kullanacağız, nasıl o bölgede hazırlıklı hale getireceğiz, bunlarla ilgili çok güzel bir tatbikat yaptık" ifadelerini kullandı.

İNOSAR Başkanı Ercan Yetkiner ise "Malatya Gözde Akademi Hastanesi gayet iyi hazırlanmış. Afet planı çerçevesinde hazırlıklarını tamamlamışlar. Personellerin eğitimleri çok iyi ve tatbikata da bütün personeller katılım sağladı. Tatbikatı gerçeğe yakın yapmaya çalıştık. Personeller bilinçlendiler, deprem anında neler yapılması gerektiğini anlatmaya çalıştık. Buradaki bir güzellik de yaralıları başka hastanelere tahliye ederken, hastanemizin acil kısmının çalışmaya başlamış olmasıydı. Bu hastanenin kendi kendine yetecek bir kapasitede olduğunu da gösteriyor. Acil kısmını devreye aldı ve bir kısım yaralıları kendi acil servislerinde tedavi etmeye başladılar. Bizim ekip içinde faydalı oldu. Gerçek depremde karşılaşabileceğimiz sorunları çok rahat gözlemleyebiliyoruz. Eksiklerimizi giderebiliyoruz. Bu yönden güzel bir tatbikat oldu" diye konuştu.

(CÖ-SD-Y)



02.08.2017 15:50:13 TSI

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