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Milletvekili Enç: "Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız"

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:50
Milletvekili Enç: "Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız"
Milletvekili Enç: "Çalışıyoruz, daha çok çalışacağız"

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, meclisin tatile girmesiyle birlikte yaz programı kapsamında ilçe ve mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.
AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Serik ilçesinin kırsalındaki Kırbaş, Gökveliler, Dorumlar, Akçapınar, Gebiz, Töngüçlü Mahalleleri ile Boğazkent sahilinde vatandaşlarla biraraya geldi.
Ziyaret programı güzergahında Gebiz ve Töngüçlü arasında yapımı devam eden yol çalışmasını da inceleyen Milletvekili Enç, aşırı sıcaklarda güneş altında çalışan işçilere kolaylıklar diledi. Gün sonunda Boğazkent Balıkçı Barınağı'nı da ziyaret eden Milletvekili Enç, balıkçıların sorunlarını dinleyip çözümü için yardımcı oldu.

"Gönülleri kazanmalıyız"
Serik'teki program çerçevesinde ilçe teşkilatında yönetim kurulu toplantısına da katılan Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, "Bizler AK Parti kadroları olarak, her zaman vatandaşlarımızın yanında, halkımızla iç içe olduk. Sadece seçim dönemlerinde değil, her zaman teşkilat yöneticilerimizle, belediye başkanlarımız ve meclis üyelerimizle el ele verip, vatandaşlarımızın ayağına gittiğimizde bize iletilen sorunları çözüme kavuşturup, taleplerini yerine getirmeye çalıştık. Milletimizin bizi, 15 yıldır, her seçimde göreve getirmesinin, AK Parti'yi tercih etmesinin sebeplerinden birisi de budur. Şimdi, TBMM 1 Ekim'e kadar tatile girdi. Bu süreçte Antalya'da ilçe ilçe, mahalle mahalle dolaşarak, çalmadık kapı sıkmadık el bırakmayacağız inşallah. AK Parti hükümetleri döneminde ülkemize çok büyük hizmetler yapıldı. Bu hizmetleri en üst düzeye taşımak için gece gündüz çalışıyoruz. Sadece yatırım yeterli olmuyor. İnsanlara samimiyetle dokunup, her an yanlarında olduğumuzu hissettirmeli ve gönüllerini kazanmalıyız" diye konuştu.

"Bir olalım, beraber olalım"
Antalya'nın güçlü bir teşkilat yapısına sahip olduğunu dile getiren Milletvekili Enç, "Dışişleri Bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun öncülüğünde, İl Başkanımız Rıza Sümer, Milletvekillerimiz Mustafa Köse, Hüseyin Samani, İbrahim Aydın, Sena Nur Çelik ve Atay Uslu, il ve ilçe teşkilatlarımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel ve ilçe belediye başkanlarımız, partimizin tüm organları ile her zaman uyum içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bakımından başarılı bir teşkilatız. Bundan sonrada aynı şekilde devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi, '2019 seçimleri çok önemli bir seçim. Bizim davamız parti meselesi değil, ülke meselesidir. Ak Parti'nin başarısı, Türkiye'nin başarısı demektir. Bir olalım, beraber olalım, hep birlikte Türkiye olalım."
(SÇ-SÇ-Y)

02.08.2017 15:52:13 TSI
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