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Kahraman'dan Korgeneral Çetin'e ziyaret



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VAN (İHA) - Van Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayhan Kahraman, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin'i ziyaret etti.

Başkan Ayhan Kahraman, beraberindekilerle Korgeneral Arif Çetin'i ziyaret ederek bir süre görüştü. Korgeneral Çetin'e Türk bayrağı hediye etti. Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Kahraman, "Bugün Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanımız Sayın Arif Çetin Paşamızı makamında ziyaret ederek; şehit ailelerimize, gazilerimize, derneğimize, kahraman güvenlik korucularımıza göstermiş olduğu ilgi, alaka ve desteklerinden dolayı şahsım, şehit yakınlarım ve kahraman güvenlik korucularım adına teşekkür ederek, dünyanın en güzel ve anlamlı hediyesi olan ay yıldızlı bayrağımızı hediye ettik" dedi.

(MSA-Y)



02.08.2017 15:55:52 TSI

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