Kızılay'ın 2017 yılı kurban vekaleti kampanyası
- Yurt içi hisse bedeli 735 TL, yurt dışı 500 TL
(Fotoğraflı)
Ahmet Altay
ORDU (İHA) - Kızılay Derneği Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğlulları, 2017 yılı vekaletle kurban kesimi kampanyasının başladığını söyledi.
Türk Kızılayı Fatsa Şube Başkanı Erdi Şevketoğulları yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde hayırsever vatandaşlara seslenerek, "Vekaletle kurban kestirmek isteyen vatandaşlar bağışlarını Kızılay'a yapabilirler" dedi.
Başkan Şevketoğulları, 2017 yılı vekaletle kurban kesim kampanyasını başlattıklarını, kurban kesim kampanyası kapsamında yurt içi bir hisse bedeli 735 TL, yurt dışı için de 500 lira olarak açıklandığını belirtti.
Şevketoğulları, "Kampanya ya katılmak isteyen vatandaşlarımız derneğimize veya bizlere telefonla ulaşabilirler" dedi.
(AA-SLH-Y)
02.08.2017 15:57:20 TSI
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