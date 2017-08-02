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Aydemir: 'Milli irade düşmanlarına veyl olsun'



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ERZURUM (İHA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Hak tecelli edecek, milli iradeye tasalluta kalkışanlar, devleti ele geçirmek isteyen hainler, yüce milletimize ihanet edenler dünya da ahrette de zillete mahkum olacak, milli iradede ifade bulan hak tecelli edecek, batıl zail olacaktır.' dedi.

Sincan 'dan sonra Erzurum'da görülen FETÖ İhanet Çetesi davalarından birine de katılarak, mahkemelerin seyrini takibe devam eden Milletvekili Aydemir, 'Halk indinde nefrete mucip olan FETÖ iblisleri, hak indinde de ebedi hüsrana uğrayacaklardır. Bundan kat'a şüphemiz yoktur. ' ifadesini kullandı.

AYDEMİR FETÖ İBLİSLERİNİN DAVASINI TAKİP ETTİ

FETÖ davasını takibinden sonra bir değerlendirme yapan Milletvekili İbrahim Aydemir, Bakara Suresi 11. Ayetini hatırlatarak, 'Cenab-ı Hak, 'Onlara 'yeryüzünde fesat çıkarmayın' denildiği zaman, 'Biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz' derler. Gözünü aç, iyi bil ki: onlar yok mu, işte asıl müfsit onlardır..' buyuruyor.15 Temmuz'da Milli İradenin tecelligahı TBMM başta olmak üzere, bu milletin parasıyla alınmış silahları kullanıp vatandaşlarımız üzerine kurşun yağdıran, 250 kardeşimizi katleden, binlerce kardeşimizi yaralayan hainler, Kuran-ı Azimüşşan'ın bu tarifindeki güruhtur. Onları bir kez daha telin ediyor, adaletin tecellisini bekliyoruz. Veyl, milli iradeye ihanet edenlere, veyl bu millete düşman olanlara, veyl FETÖ iblislerine.. İnanıyoruz ki, adalet, Şehit Halisdemirlerin kanını yerde bırakmayacaktır.' dedi.

AYDEMİR'DEN AKİFÇE VURGU

FETÖ iblisbaşı'nı Mehmet Akif'in ifadesiyle 'Vatansız derbederler, deni kundakçılar' olarak tarif ve yine Akif'in 'Ey haya namında bir hissin vücudunda bile/Pek haberdar olmayan, yüzsüz, hayasız..Bak hele..!/Arkasından taklak attın en deni bir şöhretin/Düştü takken çıktı cascavlak o kel mahiyetin' mısralarıyla tasvir eden Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Milli Şairimiz bu haysiyet cellatlarını, milli irade düşmanlarını beliğ biçimde kaydediyor ve diyor ki, 'Bir kızarmaz çehre bulmuşsun ya, ey cani, bürün,/Hem bütün dünyayı ifsad eyle, hem muslih görün..' Akif'in bu tespitini paylaşıyor, FETÖ iblisleri hakkında tecelli edecek kararı bekliyoruz.' kaydını düştü.

(ERZ-AT-Y)



02.08.2017 15:58:04 TSI

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