YEREL HABERLER / SAKARYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İlk Siber Savunma Kampı, SAÜ'de

İlk Siber Savunma Kampı, SAÜ'de



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) ve ADEO firması işbirliği düzenlenen Siber Güvenlik Kampı'nda hem siber saldırı hem de siber savunma alanında Siber Güvenlik Uzmanları yetişecek.

Sektörün uzman ihtiyacını karşılamak, bu konuda kariyer yapmak ve uzmanlaşmak isteyen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen 'Siber Güvenlik Kampı', 31 Temmuz'da başladı. SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi ile ADEO Bilişim ve Danışmanlık firmasıyla ortaklaşa düzenlenen kamp, fakültenin Siber Güvenlik Laboratuvarında gerçekleştiriliyor. 5 Ağustos'a kadar sürecek olan kampta öğrenciler, bilişim suçları işleyen kötü niyetli bilgisayar korsanlarının teknik ve yöntemlerini öğrenme, bunlara karşı önlem alma ve saldırıları ortadan kaldırma konularında uzmanlaşma fırsatını yakalayacaklar.

Sakarya Üniversitesi'nde düzenlenen etkinliğin Türkiye'de siber savunma alanında yapılan ilk kamp olduğuna dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Halil Öztürkci, Siber Güvenlik Kampı'nın giderek artan siber güvenlik uzmanı ihtiyacını karşılayabilmeyi ve üniversite öğrencilerinin bu alanda kariyer planlamasına yardımcı olmayı amaçladığını söyledi.

Öztürkci, "Siber saldırı kategorisinde verilecek eğitim, sızma testlerine giriş, web uygulama güvenliği, network ve sistem güvenliği, exploitation ve post-exploitation yöntemleri, zararlı yazılım geliştirme konularını kapsarken, siber savunma kategorisinde ise günümüzde sıklıkla karşılaşılan siber saldırıların tespit edilmesi, teknik olarak analiz edilmesi ve bu saldırılara karşı savunma mekanizmalarının geliştirilmesi ile alakalı konular teorik ve uygulamalı olarak uzman eğitmenler tarafından veriliyor" dedi.

Türkiye'nin siber güvenlik ve bilişim konusunda rakiplerini yakalayabileceğini dile getiren Öztürkci, "Sakarya Üniversitesi Siber Güvenlik alanında Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden biri. SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi, siber güvenlik alanına önem veriyor ve bu konuda ciddi çalışmalar yapıyor. Siber güvenlik sektörü ile işbirliği içinde ve önemli laboratuvarlara sahip ve fakülte öğrencileri, mezun olduktan sonra sektörün ihtiyacı olan eleman ihtiyacını karşılayacaktır" diye konuştu.

SAÜ Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi'nin 'siber güvenlik' alanını tematik alan olarak belirlediğini dile getiren Fakülte Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İbrahim Özçelik ise yapılan yatırımlar ve geliştirilen ekosistem ile uzmanlar yetiştirildiğini söyledi. Sakarya Üniversitesi'nin her yıl düzenlenen eğitimler, konferanslar, kamplar ve etkinlikler ile öğrencilerde bu konuya olan farkındalık ve ilginin günden güne arttığını ifade eden Doç. Dr. İbrahim Özçelik, "Üniversitemizden yetişen uzmanlar sektörde ciddi anlamda kabul görüyor ve aranan bir profil oluşturuyorlar. Diğer üniversitelere ve kurumlara rol model olan aynı zamanda sektörün dikkatini de çeken üniversitemiz siber güvenlik için bir cazibe merkezine dönüşüyor. Siber güvenlik alanında düzenlenen etkinliklere verdikleri destekten dolayı başta üniversite rektörümüz sayın Prof. Dr. Muzaffer Elmas'a ve katkı sağlayan diğer yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Siber güvenlik alanında uzman yetiştirmek amacıyla sektörle daha fazla işbirliğini sağlayacağız ve etkinlikleri düzenleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

(BCT-GY-Y)



02.08.2017 16:04:55 TSI

NNNN

