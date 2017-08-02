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Siirt Emniyetinden 'Online ihbar hattı'

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:03
Siirt Emniyetinden 'Online ihbar hattı'

Mehmet Niyazi Deniz
SİİRT (İHA) - İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Android kullanıcıları için Google Play ve İOS'da hazırlanan "EGM" isimli bu uygulamada başta otopark sorgulama olmak üzere online ihbar, bilgi edinme, en yakın polis merkezi, insan hakları ihlali başvuru formu, EGM sınavları sonuç sorgulama ve uygulamayla ilgili görüş-öneri menüleri vatandaşların istifadesine sunuldu.
Siirt Emniyetinden yapılan açıklamada, uygulamada yapılan son güncellemeyle suçun önlenmesi, suçlunun bir an önce yakalanması, polisin en kısa zamanda ihbarlara cevap verip; vatandaşların devam eden mağduriyetinin giderilmesi amacıyla "Online İhbar Hattı"nın kullanıma açıldığını bildirdi. Yapılacak olan "ihbar" EGM isimli uygulama cep telefonuna indirildikten sonra "ihbar" modülü içerisinde menü tuşlarından il ve ilçe seçilerek doğrudan ilgili birime iletilip, ayrıca ihbar ile ilgili olduğu düşünülen fotoğraf ve belgelerin "İhbar Modülü" üzerinden gönderilmesi seçenekleri sunuluyor.
(MND-MP-Y)

02.08.2017 16:05:31 TSI
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