YEREL HABERLER / TOKAT HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tokat'a ilk romatoloji doktoru ataması yapıldı

Tokat'a ilk romatoloji doktoru ataması yapıldı





(Fotoğraflı)



Nurhan İçmez

TOKAT (İHA) - Tokat'ta romatoloji doktoru olmaması nedeniyle hastaların sorunlarının gündeme getirilmesinden sonra devlet hastanesine ilk defa romatolog doktoru ataması yapıldı.

Tokat Devlet Hastanesi Romatoloji Polikliniğinde Romatoloji Uzmanı Dr. Emel Cennet Emlakcıoğlu hasta kabulüne başladı. Emlakçıoğlu, Romatoloji polikliniğinde Romatoloji, Romatoid Artrit, Ankilozan Spondilit, Gut Hastalığı, Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren Sendromu, Behçet Sendromu, Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), bağ dokusu hastalıkları, sedef artriti ve vaskülitlerin teşhis ve tedavilerinin yapılabildiğini kaydetti.

Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde romatoloji uzmanın olmaması nedeni ile romatizma hastaları il dışı sevklerde maddi ve manevi olarak sıkıntı yaşıyordu. Türkiye'de romatoloji uzmanın az olması nedeni ile Tokat'ta romatoloji kadrosu olmasına rağmen kuraya giren hekim bugüne kadar olmazken, İhlas Haber Ajansı'nın gündeme getirdiği haberin ardından Tokat'a romatolok atanması hastaları sevindirdi.

(Nİ-UY-Y-)



02.08.2017 16:06:44 TSI

NNNN

