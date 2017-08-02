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Cezevlerinde sigara içilen koğuşlar ayrılmalı

- Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal:

- "Biz diyoruz ki koğuşlar ayrılsın çocuklar duman altı olmasın"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, cezaevi ve tevkif evlerinde sigara içilen koğuşların ayrı olması gerektiğini söyledi.

Cezaevlerindeki sigara serbestliğiyle ilgili açıklama yapan Bakal, sigara yasağı ile ilgili başlatılan mücadelenin önemine vurgu yaprak, "Ülkemizin sigara ile mücadelesi uluslararası kuruluşlar tarafından da takdirle karşılanmaktadır. Ancak ülkemizde Ceza ve Tevkif Evleri'nde sigara içilen ve içilmeyen koğuşların ayrı olmadığını üzülerek öğrendik. Biz diyoruz ki koğuşlar ayrılsın çocuklar duman altı olmasın" dedi.

"TÜKDES girişimlere başladı"

Konuyla ilgili girişimlere başladıklarını belirten Bakal, şunları söyledi: "EİİHK 2017 toplantısında ülkemizde bulunan ceza ve tevkif evlerinde sigara içilen ve içilmeyen koğuşların ayrılması gerektiği bu durumun tutuklu ve hükümlülerle birlikte kalmak zorunda kalan çocuklarımızın korunmasını sağlayacağını, sigaraya bağlı hastalıkların oluşmasını azaltacağı ve ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacağı önerimizi oy birliğiyle kabul etmiştir. Kurul başkanı ve üyelerine çok teşekkür ederiz. Alınan karar Eskişehir Valiliğimiz tarafından Adalet Bakanlığı'na Sağlık Bakanlığı'na ve Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına yazılmıştır."

(MY-AS-Y)



02.08.2017 16:07:57 TSI

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