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Başkan Toçoğlu'dan Sakaryaspor kampına ziyaret



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakaryaspor kafilesini kamp yaptığı Bolu'da ziyaret etti.

Yeni sezon kamp çalışmalarını Bolu'da sürdüren Sakaryaspor takımı, kendilerini ziyarete gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu ağırladılar. Ziyarette Sakaryaspor kafilesiyle sohbet eden Başkan Toğçoğlu, kulübün uzun bir aranın ardından kazandığı önemli başarıyla şehri sevince boğduğunu hatırlattı. Toçoğlu, yükseliş yılı parolasıyla başlanan yeni sezonda da yönetime, teknik ekibe ve futbolculara güvenlerinin tam olduğunu, Spor Toto 2. Lig'e alışmadan bir üst lige yükseleceklerini ifade etti. Başkan Toçoğlu, Sakaryaspor'a destek olması konusunda da çağrıda bulundu.

Bu sezon bir üst ligde mücadele edecek olan Sakaryaspor'un Spor Toto 2. Lig'de zirveye oynayacak bir kadro kurduğunu belirten Başkan Toçoğlu, "Geçtiğimiz sezon bizimle şampiyonluk yaşayan oyuncularımız ve takımımıza yeni katılan arkadaşlarımızla güçlü bir kadro oluşturduk. Takımımızın en kısa süre içerisinde kaynaşarak sezona hazır bir şekilde gireceğine inancımız tam. İlk hazırlık maçımızda İran temsilcisini iki farklı yarıda iki farklı kadro ile mücadele etmemize rağmen farklı bir skorla mağlup etmeyi başardık. Adanaspor'u da geçerek 2. hazırlık maçından da sahadan galibiyetle ayrıldık. Oyuncularımızın hırsı, azmi, mücadelesi ve ortaya koydukları oyun bizleri sevindirdi. İnşallah bu performansımızın üzerine koyarak devam edeceğiz" dedi.

Sakaryaspor'a destek olunması noktasında çağrıda bulunan Başkan Toçoğlu, "Yeni stadyumda yeni şampiyonlukları hedefliyoruz. Bunun için herkesin Sakaryaspor'a destek olması gerekiyor. Sakaryaspor'u tek başına yalnız bırakamayız, kaderine terk edemeyiz. Öncelikli olarak kombine satışları konusunda takımımıza destek olmalıyız. Tüm şehrin kalbi Sakaryasporumuz ile birlikte. El ele, omuz omuza vererek Sakaryasporumuzu, yeşil-siyah sevdamızı hak ettiği yere taşıyalım" diye konuştu.

(BCT-GY-Y)



02.08.2017 16:08:36 TSI

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