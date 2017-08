YEREL HABERLER / ELAZIĞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yaz kampına katılan çocuklara sertifika verildi

Yaz kampına katılan çocuklara sertifika verildi



Zafer Demirbaş

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da yaz kampına katılan 5-12 yaş aralığındaki çocuklara sertifika verildi.

Elazığ Belediyesi Aile Danışma ve Eğitim Merkezinin 5-12 yaş grubundaki çocuklara yönelik düzenlediği ve "Haydi Çocuklar Kamp Başlıyor" sloganıyla başlayan yaz kampına katılan çocuklar için sertifika töreni düzenlendi. Belediye Mini Gösteri Merkezinde gerçekleşen sertifika törenine Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan, Elazığ Kent Konseyi Başkanı Murat Ergen, İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Ramazan Polat ile yaz kampına katılan çocuklar ve aileleri katıldı.

Programda çocuklar, İstiklal Marşı, şiirler ve milli marşları okuyup, daha sonra kamp süresince aldıkları eğitimleri ve gezdikleri yerleri anlattı.

Kendi çocuğunun da yaz kampına katıldığını belirten İl Sosyal Etüd ve Proje Müdürü Ramazan Polat, Elazığ Belediyesinin her kesimden insanı yakından ilgilendiren birçok sosyal projeyi hayata geçirdiğini ve sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda çok güzel çalışmalar icra ettiğini aktardı.

Yaz sezonunu verimli geçirmek ve okul dönemi içerisinde yapılamayan birçok etkinliği yaz kampıyla gerçekleştirerek çocuklara çeşitli alanlarda kendilerini geliştirme imkanı sunduklarını belirten Başkan Yanılmaz, futboldan yüzmeye, at binmeden satranca birçok dalda çocukları geleceğe hazırladıklarını söyledi.

Çocukların daha paylaşımcı daha eğitimli, milli ve manevi değerlere bağlı ve öz güvenli yetişmesi için sadece okul döneminin değil yaz tatilinin de doğru değerlendirilmesi gerektiğini belirten Başkan Yanılmaz, bu doğrultuda Belediye olarak her türlü imkanı sağladıklarını ifade etti.

Toplumun huzuru için aileyi ve aile fertlerinin mutluluklarını önemsediklerini de aktaran Başkan Yanılmaz, Çocuk Yaz Kampını yürüten ADEM'de görevli uzmanlara da ayrıca teşekkür etti.

Program sonunda ise Başkan Yanılmaz tarafından kamp boyunca kitap okuma, hikaye tamamlama, meslek tanıtımı, mangala-satranç-puzzle etkinlikleri, diksiyon eğitimi, enstrüman çalma-ritim çalışmaları, at binme, bisiklet turları, doğa yürüyüşleri, yüzme, okçuluk ve unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunları ile teorik dersler alan çocuklara katılım sertifikası verildi. Çocukların sertifikalarını Başkan Yanılmaz verdi.

02.08.2017 16:09:44 TSI

