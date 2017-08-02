YEREL HABERLER / KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Gazeteciler silahlı saldırıyı kınadı

Gazeteciler silahlı saldırıyı kınadı



(Fotoğraflı)



Halil Koyun

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti (KBGC) Başkanı Aslan Deveboynu, gazetecilere yapılan silahlı saldırıyı kınadı.

Kahramanmaraş'ta önceki gün gazetecilerin aracına yapılan silahlı saldırı ile basın açıklamasında bulunan Deveboynu, "Bundan sonra basın mensuplarımıza böyle bir olayın olmamasını temenni ediyoruz" dedi. Deveboynu şunları kaydetti;

"Üyelerimizden ve Kahramanmaraş'ımızın basınından Kanal Maraş'ın sahibi Mustafa bey'in Salı günü sabah 08.15 gibi bir kişi tarafından yolunun kesilmesi ve beş tane kurşun sıkılması, bu bizim bünyemizde olan bu saldırıyı biz basın toplantısı yaprak kınıyoruz. Şehrimizde asayişin güvenliğin çok iyi derecede çalıştığına inanıyoruz ve bu saldırının da tüm basına olduğuna inanıyoruz. Bundan sonra basın mensuplarımıza böyle bir olayın olmamasını temenni ediyoruz. Tabi ki basın mensubu yazacaktır, eleştirecektir ama ülkemizde demokrasi vardır. Demokrasi'den dolayı da yazmak zorundadır şehrin eksiklerini. Bireysel olarak halkın gördüğünü anlatmak zorundadır. Buna engel olmak silahla olursa demokrasi bitmiş olur. Ülkemizde demokrasi var, hukuk var, kanun var. İnsanlar başkaları ile ilgili memnun olmadığı, inanmadığı şeyi yazıp çiziyorsa kanun var, devlet var, bununla ilgili bir yanlış varsa hukuka başvurulur, eğer bir yanlış varsa cezalandırılır. Bizim insanımızın, Kahramanmaraş'ın böyle bir kaba kuvvetle basınımıza saldırmasını kınıyoruz. İnşallah böyle bir şey bir daha yaşanmaz. Tekrarı olmamasın cenabı hak'tan diliyoruz."

Basın açıklamasına, silahlı saldırıya uğrayan gazeteci Mustafa Karaaslan da katıldı.

(HLL-Y)



02.08.2017 16:10:35 TSI

NNNN

