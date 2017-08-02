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Düşürdüğü tüfek ateş alınca, oğlunu yaraladı



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir vatandaş yere düşürdüğü tüfeğin ateş alması sonucunda yanında bulunan oğlunun vurulmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, İnönü ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Çamlıca mevkiinde yabani hayvanlar için tarlada nöbet tutan F.B., kendisine ait olan av tüfeğini yere düşürmesi sonucu ateş almasına neden oldu. Ateş alan tüfekten çıkan saçmalar F.B.'in yanında bulunan oğlu H.F.B.'ye (17), isabet etti. Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Olayla alakalı incelemenin sürdüğü öğrenildi.

(BRK-AS-Y)



02.08.2017 16:13:35 TSI

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