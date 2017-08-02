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Karlıova'da ücretsiz internet dönemi



(Fotoğraflı)



Yılmaz Atar

BİNGÖL (İHA) - Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Fırat Kalkınma Ajansı desteğiyle yapılan ücretsiz internet istasyonları hizmete girdi.

Karlıova Belediyesi ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından projesi yapılan ve bakanlıkça kabul edilen ücretsiz internet erişimi vatandaşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

Sosyal Destek Programı kapsamında hazırladıkları projenin Kalkınma Bakanlığınca kabul edildiğini bildiren Belediye Başkanı Veysi Bingöl, 6 aydır çalışmalarını sürdürdüğü ücretsiz internetin hizmete girdiğini söyledi.

Çarşı merkezinin tamamını kapsayacak şekilde istasyonların kurulduğunu aktaran Başkan Bingöl;" Bu proje üzerinde 6 aydır çalışıyorduk ve sonunda gençlerimiz, vatandaşlarımız için hizmete soktuk. Bu benim gençlerimize verdiğim sözdü yerine getirdim. Gençlerimiz istek ve taleplerine elimizden geldiği kadar yanıt vereceğiz" dedi.

Ücretsiz internet erişiminin talep olması halinde Karlıova'nın 6 mahallesine de istasyon kuracaklarını ifade eden Bingöl,belediye olarak tüm imkanları vatandaşlar için kuracaklarını kaydetti.

(YA-HİV-Y)



02.08.2017 16:13:50 TSI

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