YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Altepe'den başsavcıya hayırlı olsun ziyareti

Altepe'den başsavcıya hayırlı olsun ziyareti



(Fotoğraflı)



Süleyman Aydın

BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Şanlıurfa'dan Bursa'ya tayin olan Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Recep Altepe, Bursa'nın çok güzel ve önemli bir şehir olduğunu söyleyerek, "Bursa'ya inşallah uğurlar getirirsiniz. Bursa, güzel ve önemli bir şehir. Türkiye'nin 4. büyük şehri, ama ekonomide, kültürel birikimde, her alanda 2. şehri ve güçlü bir şehir" dedi.

Bursa'nın kendi meselelerini çözebilen bir şehir olduğunu ifade eden Recep Altepe, "Böyle bir şehirde yaşamak şans, bu şehre hizmet etmek de büyük bir onur. Bu şehirde sizlerle birlikte çalışmak bizim için de büyük bir onur. Geldiğiniz yerlerden güzel hizmetlerinizi duyduk. İnşallah bu güzel hizmetlerinizi Bursa'da da en iyi şekilde yapacağınıza inanıyoruz" diyerek Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'daki çalışmalarını da anlattı.

Başkan Altepe'nin nezaket ziyaretinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş, Bursa'da görev almanın heyecanını yaşadığını belirterek, "Osmanlı'nın başkenti, evliyalar şehri Bursa'ya gelmek büyük onurdur. Bursa halkına hizmet etmek için elimizden gelen gayreti esirgemeden göstereceğiz. Amacımız insanların sıkıntılarına çare bulmak ve adalete ulaşmalarında etkin olmaktır. Bunu yaparken tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde en güzel hizmeti üretmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz" dedi.

(MŞ)



02.08.2017 16:16:51 TSI

NNNN

