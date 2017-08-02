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Sanatçı Merve Özbey Van'da hayranlarıyla buluşacak

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:15
Sanatçı Merve Özbey Van'da hayranlarıyla buluşacak
Sanatçı Merve Özbey Van'da hayranlarıyla buluşacak

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Popüler müziğin yükselen ismi Merve Özbey, 12 Ağustos'ta Van'da sevenleriyle bir araya gelecek.
Ünlü sanatçı Özbey, 12 Ağustos Cumartesi günü Hilton Van Oteli'nin havuz başında sahne alacak. Saat 20.00'da başlayacak konserde ilk olarak Dj sahne alacak. Dj performansından sonra 21.00 - 23.00 saatleri arasında sanatçı Merve Özbey, hayranlarıyla buluşacak. 12 Ağustos'ta ünlü sanatçı Merve Özbey'i Vanlı hayranlarıyla buluşturacaklarını dile getiren Otel Genel Müdürü İrem Tinli Angün, "Şu ana kadar otelimizde ses getiren farklı organizasyonlara imza attık. İnsanların yoğun iş temposunun ardından stres atmaya ihtiyaç duyduklarını da göz önünde bulundurarak meltem esintili, Van Gölü'nün eşsiz manzarasına sahip mekanımızda yaz partisi konseptinde gerçekleştireceğimiz konserde sanatçı Merve Özbey sahne alacaktır. 12 Ağustos Cumartesi akşamı misafirlerimizi DoubleTree By Hilton Van havuz başına bekliyoruz" şeklinde konuştu.
(MSA-Y)

02.08.2017 16:17:24 TSI
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