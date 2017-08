YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit sanata ev sahipliği yapıyor

Emrah Elmas

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde her hafta bir sergi sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor. Müzede son olarak ressam İhsan Arı'nın "Renkhane" adını verdiği 26. Kişisel resim sergisi açıldı.

Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi her hafta ayrı bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Her hafta başka bir sergi ile kapılarını açan müzede Ressam İhsan Arı'nın "Renkhane" adlı 26. Kişisel resim sergisi Edremit Belediye Başkan Vekili Mehmet Ertaş tarafından açıldı. Toplumların kültür ve sanatla daha aydınlık bir toplum haline geldiğini ifade eden Başkan Vekili Ertaş, "Müzemizde her hafta başka bir sergi, Güre'de, Zeytinli'de, Altınoluk'ta sergiler açılıyor, konserler düzenleniyor. Önümüzde günlerde Edremit Kitap Fuarı kapılarını açacak. Edremit'in farklı yerlerinde farklı farklı kültür etkinliklerinin olması ilçemizin bu anlamda iyi yerlere doğru gittiğini gösteriyor" dedi. Sergiyi hazırlayan değerli İhsan Arı'ya teşekkürlerimi ederek hayırlı olmasını diledi. İhsan Arı' da 26. Kişisel sergisini sanatseverlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti. Toplam 17 eserin yer aldığı sergi 6 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. Serginin açılışını 27 Ağustos'ta görevine dönecek olan Belediye Başkanı Kamil Saka ve Başkan Vekili Mehmet Ertaş birlikte gerçekleştirdi.

02.08.2017 16:18:46 TSI

