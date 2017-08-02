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Başkan Toçoğlu'na Siirt Belediyesi'nden ziyaret



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Özer'i makamında ağırladı.

Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Özer, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu'nu makamında ziyaret etti. Siirt ile 'Gönül Köprüsü İller Projesi' kapsamında çok güzel ilişkiler kurduklarını ve karşılıklı ziyaretlerde bulunduklarını hatırlatan Başkan Toçoğlu, Doğu ve Batı arasında kurulan gönül köprülerinin asla yıkılmayacağını, Sakarya ve Siirt halklarının kardeşliğinin pekişerek devam edeceğini ifade etti. Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın'ın ve tüm Siirt'in selamını getirdiğini söyleyen Siirt Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ali Özer ise; desteklerinden dolayı Başkan Toçoğlu'na teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Toçoğlu, "Siirt ile kurduğumuz ilişkiler çok sağlam bir temel üzerine inşa edildi. Bu ziyaret 'Gönül Köprüsü İller Projesi' ile gelişen ilişkilerimizin sıcaklığını koruduğunun en büyük göstergelerinden birisi. Sayın Siirt Belediyesi Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ile de güzel ilişkiler kurduk. Kendileri heyetleri ile birlikte şehrimize gelerek hizmetlerimizi gezdiler. Siirt'te benzeri projelerin hayata geçirilmesi için bilgiler aldılar. Siirt'ten öğrenciler de gelerek şehrimizi gezdi. Bizim heyetlerimiz de Siirt'e ziyarette bulundular. İnşallah Siirt ve tüm bölge halkı yaşanılan zor dönemlerin ardından güçlenen ve büyüyen Türkiye ile birlikte daha güzel günlere kavuşacaklardır" dedi.

(BCT-GY-Y)



02.08.2017 16:19:12 TSI

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