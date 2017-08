YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Recep Konuk: "Ülkemizin kalkınması dışında hiçbir kaygı taşımıyoruz"

KONYA (İHA) - AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, Taşeli Bölgesinde Vali Yardımcısı, Kaymakamlar, İl Genel Meclis Başkanı, Belediye Başkanları, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ve resmi kurumların il müdürleri, ziraat odaları ve sulama kooperatifleri başkanlarının yanı sıra teşkilat mensuplarının da yer aldığı istişare toplantılarına katıldı.

Ermenek, Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde düzenlenen toplantılarda bölgeye yapılan yatırımlar değerlendirilirken taleplerde dinlendi. Katılımcıların taleplerine ilişkin çözüm yolları yerinde konuşularak ilgili resmi kurum il müdürleri görevlendirildi. "Devlet ve millet buradayız" diyen Recep Konuk, "Toplumun her kesiminden temsilcilerin katıldığı bu toplantıları, hem yatırımları değerlendirme fırsatı bulmamız açısından hem de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarımıza yön vermesi açısından önemsiyoruz. İşte devlet ve millet bir aradayız. Burada herkesi dinliyoruz. Biz bir ekibiz ve ülkemizin kalkınması dışında hiçbir kaygı taşımıyoruz" dedi.

Yoğun Meclis çalışmalarının ardından her fırsatta seçim bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini vurgulayan AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk, toplantılarda yaptığı konuşmalarda; coğrafi yapısı gereği zor şartlar altında bölgede yaşamını sürdüren Taşeli Bölgesi halkının yaşam şartlarının daha da iyileştirilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Recep Konuk, "Bölge zorlu bir bölge... Coğrafi yapısı gereği bölgeye karşılık beklemeden sahip çıkan hemşehrilerimiz için onların burada kalıcı olmalarını sağlayacak, özellikle ekonomik anlamda refah seviyesinin arttırılması ve daha rahat yaşam standartlarına kavuşturulması için çaba sarf ediyoruz. Ülkemizin kıt kaynakları ile eğitimden sağlığa, ulaşımdan spora, turizmden tarıma, barajlardan göletlere bölgemizde birçok alanda yapılan çalışmaların hemşehrilerimiz tarafından fark edildiğini düşünüyorum. Yeterli mi elbette değil. Bizler Karamanımızı bir bütün olarak değerlendirerek, bölge ve siyasi parti ayrımı gözetmeksizin hemşehrilerimize hizmet etme gayretindeyiz. Yoğun meclis çalışmalarımızdan fırsat buldukça da bu tür toplantılarla ilçelerimizde yapılması planlanan çalışmaları istişare etme fırsatı buluyor ve ihtiyaçları hep birlikte belirliyoruz. Toplumun her kesiminden temsilcilerin katıldığı bu toplantıları, hem yatırımları değerlendirme fırsatı bulmamız açısından hem de önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalarımıza yön vermesi açısından önemsiyoruz. İşte devlet ve millet bir aradayız. Burada herkesi dinliyoruz. Biz bir ekibiz ve ülkemizin kalkınması dışında hiçbir kaygı taşımıyoruz" dedi.



"Derli toplu ve güçlü olmak zorundayız"

Toplantılarda talepleri yerinde dinleyerek çözüm yollarını anlık karşılıklı konuştuklarını belirten Konuk, "İşte bugün burada İl Başkanımızla birlikte Vali Yardımcımızla, Kaymakamlarımızla; Belediye Başkanlarımızın, Muhtarlarımızın, Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerimiz, Ziraat Odası Başkanlarımız, Sulama Kooperatifi başkanlarımızın taleplerini yerinde dinleme fırsatı bulurken taleplere ilişkin konuları da anlık karşılıklı konuşma fırsatı buluyoruz. Örneğin bir muhtarımızın köyünde yaşadığı gölet veya sulama sorununu beraberimizde toplantılarımıza katılan İl Müdürlerimizle birlikte değerlendirerek yapılması gerekenlere ilişkin de görevlendirmeler yapıyoruz. Yine Belediye Başkanlarımızın ilçelerine yapacağı çalışmalarda ilgili kurumlarla mahallinde iletişimini sağlayarak sorunlara yerinde ve anlık çözüm üretmiş oluyoruz. Bu yöntem ile taleplerin çözümü için süreci de kısaltmış oluyor" diye konuştu.

Türkiye'nin dünya coğrafyaları üzerinde umut olmak zorunda olan bir ülke olduğunu belirten Konuk, "Bu umudu yaşatmak adına her zamankinden fazla birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çeşitli saldırılarla hedefe oturtulmuşsa ülkemizdeki birlik ve beraberlikten dolayıdır. Cumhurbaşkanımızın birleştirici ve bütünleştirici özelliğinin ülke için ne kadar ihtiyaç olduğu muhalefet partilerimiz tarafından da kabul edilmekte ve desteklenmektedir. Bugün bu toplantılarda bile bu birlikteliği ve desteği görmek mümkündür. İşte ilçelerimiz için yapılacak çalışmaları değerlendirdiğimiz bu istişare toplantılarında MHP ilçe başkanlarımızda bu çalışmalara katkı vermek, destek vermek için buradalar. Cumhurbaşkanımız ve ülkemiz mazlum coğrafyaların umududur. Bu ülke umut olmak zorundadır. Bu ülkeden kimse başka sonuç beklemesin. Bu millet zora karşı daha da güçlenerek çıkan bir millettir. Geçmişte bu milletin çocuklarını aynı yerden verilen silahlarla birbirine kırdırttılar. Ama hasar vermiş olsalar da istedikleri noktaya getiremediler, getiremeyecekler. Derli toplu ve güçlü olmak zorundayız. Gücünüz yoksa hakkınız da olmayan bir dünyada yaşıyoruz. Ne kadar güçlü olursak dünya üzerinde paylaşılan paylardan da hakkımızı o oranda artırırız" ifadelerini kullandı.



"Karaman'ı büyüterek ülkemizin büyümesine katkı vermesini sağlayacağız"

İlçelere yapılan yatırımların yanı sıra Karaman genelindeki yatırımlara da değinen Recep Konuk, "İşte güçlü olmak için dünya pazarlarındaki payımızı arttırmak için ülke genelinde yapılan çalışmalar ortada. Karaman özelinde ise Havaalanı, Lojistik Merkezi, Serbest Bölge, Hızlı Tren gibi yatırımlar ile Karaman'ın da dünya pazarlarına daha kolay, daha ekonomik ve daha hızlı erişimini sağlamayı hedefliyoruz. Karaman'ı büyüterek ülkemizin büyümesine katkı vermesini sağlayacağız" şeklinde konuştu.

AK Parti Karaman Milletvekili ve TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Recep Konuk ve beraberindeki heyet, ilçe ziyaretleri kapsamında Güneyyurt kasabasında da vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Gece geç saatlere kadar süren toplantılara, AK Parti Karaman İl Başkanı Nazmi Ünlü, Vali Yardımcısı Kaya Çelik, İl Genel Meclis Başkanı Celalettin Güngörer, Ermenek Kaymakam Vekili ve Başyayla Kaymakamı Fatih Kaşıkçı, Sarıveliler Kaymakamı Hasan Sadebıyık, Ermenek Belediye Başkanı Uğur Sözkesen, Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur, Başyayla Belediye Başkanı Şerafettin Bulgurcu, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, AK Parti İlçe Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Muhtarlar, STK temsilcileri ve resmi kurum il müdürleri ile MHP ilçe Başkanları da katıldı.

