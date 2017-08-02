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Taşköprü'ye çok amaçlı park



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü'nce Belediye Sosyal Tesisleri'nin bahçesine çok amaçlı park yapılıyor.

Geçtiğimiz yıllarda projesi yapılarak duvar ve yürüme yollarının hazır hale getirildiği çalışmada son aşamaya gelindi. Proje kapsamında yer döşemeleri bitme aşamasına gelirken, çocuk oyun parkı, kondisyon aletleri, yürüyüş yolu, kamelya ve oturma gruplarının koyulacağı parkın kısa sürede tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor. Çalışmaları yakından takip eden Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçenin yeşil alan bakımından dünya standartlarının üzerinde olmasının kendileri açısından sevindirici olduğunu vurgulayarak konum itibariyle bölge halkı nezdinde ihtiyaç duyulan görkemli bir yeşil alan ve park çalışmasını vatandaşların hizmetine açmayı hedeflediklerini kaydetti.

(Vİ-GY-Y)



02.08.2017 16:19:54 TSI

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