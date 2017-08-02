Başkan Gençer, "Altınova Devlet Hastanesi'nin eğitim yuvası olmasını istiyoruz"
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Suat Salgın
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin en büyük mahallesi olan Altınova'da, dönemin belediye başkanı Alaattin Süberoğlu'nun öncülüğünde halktan toplanılan paralarla yaptırılan ancak günümüzde atıl durumda bulunan devlet hastanesi binasının kadın mahkumlara yönelik Açık Cezaevi olarak kullanılacağına yönelik iddialar Ayvalık Belediyesi'nin Ağustos Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda Belediye Başkanı Rahmi Gençer tarafından dile getirildi.
Belediye Meclis Toplantısının başlangıcında açılış konuşması yapan Başkan Gençer, Altınova'da atıl durumda bulunan Alaattin Süberoğlu Devlet Hastanesi'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Sağlık Meslek Lisesi yada benzeri bir şekilde eğitim ve irfan yuvası olmasını istediklerini söyledi.
Belediye Başkanı Rahmi Gençer de, geleceğini turizmde arayan Altınova'ya cezaevinin yanlış olduğuna dikkat çekerek, "Çevredeki cezaevleri yerleşim yerinin içinde kaldığı gerekçesiyle taşınırken, Altınova'nın ortasına cezaevinin kabul edilmesi mümkün değildir. Altınovalılar ilçe olmayı beklerken, elinden belediyesi de alınmıştı. Biz, halkın katkılarıyla yapılan binanın, sağlık lisesi amacıyla kullanılmasını istiyoruz. Bu yönde meclis kararımız var. Büyükşehir Belediyesi'nin de kararımızı onaylamasını bekliyoruz" dedi.
Öte yandan muhabirimizin sorularını yanıtlayan AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, konuyla ilgili geniş açıklamaları birkaç gün içerisinde yapacağını belirtti.
(SS-EME)
02.08.2017 16:21:44 TSI
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