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Ağrılı gençler 15 Temmuz'un izlerini görmek için Ankara'da



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Gençlik Merkezi üyeleri 'Gençler Asla Unutmaz' programı kapsamında 15 Temmuz'un izlerini yerinde görmek için gittikleri Ankara'da ilk ziyaretlerini Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, 15 Temmuz hain darbe girişiminin unutulmaması ve unutturulmaması için hayata geçirdiği anlamlı projesi 'Gençler Asla Unutmaz' devam ediyor. 'Gençler Asla Unutmaz' sloganıyla 15 Temmuz'da destansı bir kahramanlığa imza atan gençler, 02-06 Ağustos tarihlerinde Ankara'da bir araya gelecek.

Proje kapsamında her hafta 4 ilden 40'ar genç Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Ankara Emniyet Müdürlüğü gibi darbe girişiminde tahribata uğrayan yerler ile Karşıyaka Şehitliği, Hacı Bayram-ı Veli Camii ve Tacettin Dergâhı gibi mekânları ziyaret edecek. Kafile başkanı Cevdet Erdoğmuş ile birlikte Ağrı'dan Ankara'ya giden 42 kişilik Gençlik Merkezi üyeleri, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı yerleri ziyaret edecek. Ağrı Gençlik Merkezi üyeleri ilk ziyaretlerini Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen programda, 15 Temmuz darbe girişimine maruz kalmış olan yerlerde (Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, TBMM, Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi) gazi olmuş kahramanlarımız tarafından o gece yaşananlar gençlere anlatıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, gençler ile yankıdan ilgilenerek sohbet etti.

(AG-AA-Y)



02.08.2017 16:21:46 TSI

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