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Kaymakam Turan'dan Oltu Garnizon Komutanı Yarbay Yıldız'a veda yemeği

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:21
Kaymakam Turan'dan Oltu Garnizon Komutanı Yarbay Yıldız'a veda yemeği
Kaymakam Turan'dan Oltu Garnizon Komutanı Yarbay Yıldız'a veda yemeği

(Fotoğraflı)

Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Garnizon Komutanı Yarbay İlhan Yıldız'ın tayininin Elazığ'a çıkması nedeniyle ilçe Kaymakamı Şenol Turan tarafından onuruna bir veda yemeği verildi.
Veda yemeğinde konuşan Kaymakam Şenol Turan, "Hepimizin malumu dünya bir durak. Durağın içerisinde de farklı duraklar var. Oltu'da bizim için öyle bir durak oldu. Yarbayımın olduğu gibi zaman ve zemin bizi burada buluşturdu yaklaşık yedi ay gibi süredir beraberiz ben kendi payıma kendilerinden çok memnun olduğumu huzurlarınızda ifade etmek istiyorum" dedi.
Yarbay İlhan Yıldız'ın beşeri münasebetlerinin son derece iyi olduğuna vurgu yapan Kaymakam Turan, "Benim bir idarecide çok arzu ettiğim ama maalesef çok göremediğimiz mizah duygusu çok gelişkin değerli bir askerimiz, kamu personelimiz, vatandaşımız, kardeşimizdir. Bugün itibarıyla Oltu'daki görevi son buluyor. Yeni görev yeri Elâzığ'da hayatına devam edecek ben sizler adına burada geçirmiş olduğu süre zarfında vermiş olduğu hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyor, yeni görev yerinde başarılar diliyorum eşi ve çocukları ile birlikte mutlu ve mesut bir yaşam sürmelerini diliyorum" şeklinde konuştu.
Ardından günün anısına Kaymakam Turan, Yarbay Yıldız'a bir Oltu taşı tespih hediye etti.
Oltu Garnizon komutanı Piyade Yarbay İlhan Yıldız ise 2015 yılı Temmuz ayında Oltu'ya atandığına değinerek, "O tarihten beri Garnizon Komutanlığı görevini yürütüyorum. Bu görevi anlımın akıyla yaptığımı düşünüyorum. Tabur görevimi devre arkadaşıma devrediyorum beni aratmayacağını biliyorum. Burada sizlerle beraber iki yıl süresince Oltu halkından, kamu kurum ve kuruluşlarından başta kaymakam beyimiz ve giden kaymakamımız M. Gökhan Zengin olmak üzere hep iyilik gördüm, iyilik buldum ve bu şekilde de karşılık vermeye çalıştım. Kendimi fahri bir Oltulu olarak addediyorum. İrtibatlarımız buradaki dostluklarımız devam edecektir diye düşünüyorum. Bundan sonra her fırsatta Oltu'ya geleceğim dostluklarımızı devam ettirme adına bir kardeşiniz olarak beni görün. Bende sizleri büyüklerim olarak bir abi olarak kardeşlerim olarak görüyorum. Geride kalanlara aileleri ile birlikte huzurlu vakit geçirmelerini diliyorum. Başta İlçe Kaymakamımız olmak üzere hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepiniz sağ olun var olun" diye konuştu.
Daha sonra Yarbay Yıldız'a bir tespihte Oltu Belediye Başkan Yardımcısı Osman Coşkun ve Oltu İlçe Jandarma komutanı Murat Manas Demir hediye etti.
Öte yandan Kamacı Dinlenme Tesislerinde verilen veda yemeğine, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, 9.Kolordu Temsilcisi Piyade Albay Bülent Aşkın İnce, yeni Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Erdal Şahin, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Murat Manas Demir, Milli Eğitim Müdürü Ömer Zengin, MHP İlçe Başkanı Mehmet Coşkun ile kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.
(DMA-ÖB-Y)

02.08.2017 16:23:14 TSI
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