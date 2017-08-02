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Taşköprü'de bisiklet yolu çalışmalarında sona gelindi



(Fotoğraflı)



Akif Doğan

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediyesi, Ethem Mahallesi Kuru Dere çevresinde bisiklet ve yürüyüş yolu yapım çalışmalarına başlandı.

Taşköprü'de geçtiğimiz yıllarda Devlet Su İşleri tarafından yapımı tamamlanan Dere Islah Projesi alanına bisiklet ve yürüyüş yolu kazandırılıyor. Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan da belediye tarafından tarafından yapımına başlanılan çalışmaları yerinde inceledi. Taşköprü'nün bölgede birçok alanda ve yaşanılırlık düzeyi olarak öncü bir noktada olduğuna dikkat çeken Başkan Arslan, projenin bir ihtiyaca dönüştüğünü söyledi.

Ethem Mahallesi Kuru Dere çevresine yaklaşık 2 kilometrelik mesafede bir bisiklet ve yürüyüş yolunu kazandırmak için çalışmalarının başladığını belirten Başkan Arslan, ilçe halkının her şeyin en iyisine layık olduğunu ve bu projenin de kısa sürede tamamlanacağını ifade etti. Proje kapsamında bisiklet yolu, yürüyüş yolu, oturma grupları ve kamelyalar, çevre korkulukları ve yeşil alan peyzaj düzenlemesi ile bütünleştirilecek.

(Vİ-GY-Y)



02.08.2017 16:24:40 TSI

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