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Turgutlu Belediye Meclisi gündem maddelerini görüştü



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MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediyesi Meclisi, 4 gündem maddesi ile Ağustos ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in adına meclise Belediye Meclisi Başkanvekili Ayhan Çelikdoğan başkanlık yaptı. 4 gündem maddesiyle toplanan Belediye Meclisi'ne ek bir gündem maddesi olmadığından dolayı maddeler görüşülmeye başlandı. İlk gündem maddesi olan 2017 Temmuz ayı meclis toplantısına ait toplantı tutanağı ve meclis kararları görüşülerek oy birliği ile kabul edildi. Gündemin bir diğer maddesinde Elit Restoran'ın dilekçesi görüşüldü. Kurum görüşlerinin ardından kabul edilen dilekçenin işyeri açma ve çalıştırma yönetmeliğince de uygunluğunun dile getirildiği mecliste gündem maddesi yapılan oylama sonucunda oy çokluğu ile kabul edildi. Gündemin diğer maddeleri imar planı ile ilgili talepler ve imar komisyon raporlarının görüşülmesi konusunda oy birliğiyle kabul edildi. Meclis Başkanvekili Çelikdoğan, Ağustos ayı meclis toplantına katılan üyelere teşekkür ederek oturumu kapattı.

(SC-Y)



02.08.2017 16:25:58 TSI

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