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İHA'nın haberi üzerine harekete geçildi



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MALATYA (İHA) - Sarıçiçek yaylasında su sıkıntısı yaşandığı iddiaları üzerine Gıda tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü harekete geçti. İddiaları inceleyen ekipler, yeraltı kaynaklarında çekilme nedeniyle yaşanan su sorunun çözümü için çalışma başlattı.

İhlas Haber Ajansı tarafından Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesinde yer alan Sarıçiçek Yaylasında su sıkıntısı yaşandığı yönünde haber yapılmıştı. Haberde çiftçiler, kuraklığın başladığını söyleyerek, hayvanların telef olduğunu ileri sürmüştü. Haberin ses getirmesi üzerine harekete geçen Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek sorunu yerinde inceledi.

Köylülerin iddialarını araştıran ekipler, su kaynaklarının kullanılamayacak kadar azaldığını belirlerken susuzluk nedeniyle telef olan hayvanın ise bulunamadığı belirtildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Akçadağ ilçesi Kozluca Mahallesi sınırlarındaki Sarıçiçek Yaylasında otlatma amacı ile bulunan hayvanların susuzluktan telef olduğu konusunda yerel basında çıkan haberler üzerine Valilik Makamınca konunun araştırılarak gerekli tedbirlerin alınması talimatı ile 28 Temmuz 2017 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğünce görevlendirilen Komisyon tarafından bahse konu Sarıçiçek yaylasında yapılan incelemede, telef olduğu iddia edilen hayvan leşleri ve kalıntılarının olmadığı mevcut hayvanlarda yapılan fiziki muayeneleri sonucunda dehidrasyon (susuzluk) belirtilerinin görülmediği, susuzluktan ölen hayvanın olmadığı yerinde yapılan incelemeden anlaşılmıştır. Sarıçiçek Yaylasının yolunun çok bozuk, su kaynaklarının bu mevsim itibari ile yetersiz, bazı kuyuların kullanılamayacak kadar suyunun azaldığı, bazılarının tamamen kuruduğu ancak bahse konu yaylaya 2,5 - 3 Km. mesafede alternatif su kaynaklarının bulunduğu yaylada hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın bu kaynaklardan faydalandığı tespit edilmiştir" denildi.

Ayrıca açıklamada, bölgedeki su sorunun çözülmesi için çalışmalara başlanacağı da vurgulanarak, "Kozluca Büyük Mahalle, Sarıçiçek Yaylası güzergahınca Kırkpınar Mevkinden başlayarak Yukarı Sarıçiçek Yaylasına kadar su kaynaklarına yönelik yapılan inceleme sonucunda, Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında DAP öncülüğünde yaylalarda sıvat projesinin uygulandığı, ancak genel olarak yer altı sularında çekilme olması da dikkate alınarak DAP İdaresi ile görüşülerek çözüm bulunması hususunda gerekli girişimlere başlanacağı belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

(CÖ-SD-Y)



02.08.2017 16:29:17 TSI

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