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Oltu'da Halk Günü etkinliği düzenlendi



(Fotoğraflı)



Dursun Murat Aydın

ERZURUM (İHA) - Oltu Kaymakamlığı tarafından her ay düzenli olarak icra edilen Halk Günü etkinliği ve asayiş toplantısı Oltu Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İki oturum halinde düzenlenen toplantının ilk bölümü Halk Günü etkinliği şeklinde geçti. Oltu Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan iş ve yardım talebinde bulunan vatandaşlar, isteklerini doğrudan İlçe Kaymakamı Şenol Turan'a iletti. Vatandaşların sorunlarını tek tek dinleyen Kaymakam Turan, sorunların çözümü için yardım almaya müsait durumda olanlara yardımcı olma sözü verdi.

Halk Günü etkinliğinin ardından aylık asayiş toplantısı yapıldı. Tüm Mahalle muhtarlarının katıldığı toplantıya, İlçe Kaymakamı Şenol Turan'ın yanı sıra Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, İlçe Emniyet Müdür Vekili İsa Kuzey, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Manas Demir katıldı.

Mahalle muhtarlarının içme ve sulama suyu konusunda yaşadıkları sorunları dile getirmesi üzerine, İlçe Kaymakamı Şenol Turan, sulama amaçlı belediye yetkilileri ile görüştüklerini ve talep doğrultusunda tankerlerle su taşınabileceğini dile getirdi. Mahalle muhtarları yoğun bir şekilde görülen sinek ve haşerelere karşı ilaçlama yapılmasını ve köylerde sayıları gittikçe artan sokak köpeklerine karşı tedbir alınmasını da istediler.

İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Murat Manas Demir de, kurban bayramının yaklaşması nedeniyle muhtarlara uyarılarda bulundu. Demir, "Kurban bayramı yaklaşıyor, hayvan hırsızlığı konusunda çevre ilçelerimizde bazı vukuatlar var. Kolluk kuvvetleri olarak tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkardık. Sizler ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın dikkatli olmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantı, taleplerin dinlenmesinin ardından sona erdi.

(DMA-Y)



02.08.2017 16:29:27 TSI

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