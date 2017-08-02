ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TEKİRDAĞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hobi bahçeleri çeşit çeşit sebze meyve ile dolup taşıyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:30
Hobi bahçeleri çeşit çeşit sebze meyve ile dolup taşıyor
Hobi bahçeleri çeşit çeşit sebze meyve ile dolup taşıyor
- Bahçe sahipleri stresten toprakla ilgilenerek kurtuluyor

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Bıyıkali Mahallesi'nde şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği Hobi Bahçeleri'nde bahçe sahiplerinin yetiştirdiği her çeşit sebze ve meyve, bahçelerde renkli görüntüler oluşturdu.
Domatesten salatalığa, biberden mısıra, ayçiçeğinden kavun ve karpuza kadar birbirinden farklı bitkilerin yetiştiği hobi bahçeleri, sahiplerine şehrin gürültüsünden uzak, toprakla temas halinde geçirebilecekleri özel bir alan sağlıyor. Hak sahipleri bahçelerinde dilediği ürünleri yetiştirerek hem doğal gıda temin edebildikleri hem de tarımla ilgilenerek şehir hayatının yarattığı stresten arınıyorlar.
Hobi bahçelerinin tamamının talipler arasında yapılan çekilişle bir yıl süre için sahiplendirildiği ifade edilirken, bahçelerin her yıl sembolik bir kira bedeli karşılığında yeni sahiplerine tahsis edildiği belirtildi.

"Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz"
Süleymanpaşalıların hobi bahçelerine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu ifade eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Hobi bahçeleri projesi, vatandaşlarımızın şehir hayatı içinde imkan bulamadığı ancak ihtiyaç duyduğu, balkonlarında kendi imkanları ile yapmaya çalıştıkları tarımla ilgilenmek, kendi ihtiyacını karşılamak üzere organik sebze-meyve yetiştirmek, toprakla haşır neşir olarak yaşadığımız hızlı ve stresli hayatın hengamesinden uzaklaşmak gibi taleplerini karşılamak üzere belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Halkımızın ilgisi beklediğimizin de üzerinde oldu. İlgi o kadar fazlaydı ki hak sahiplerini kura ile belirlemek durumunda kaldık. Bugün görüyoruz ki bahçelerimiz amaçladığımız gibi rengarenk sebze ve meyvelerle dolup taşıyor. İlgi duyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemizin imkanları ve vatandaşlarımızın talep etmesi halinde hobi bahçelerimizin sayısını arttırma konusunu gündemimizde tutuyoruz" dedi.
(SK-MEF-Y)

02.08.2017 16:32:16 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Albayrak Muratlı'da pazar yeri incelemesi
YEREL

BAŞKAN ALBAYRAK MURATLI'DA PAZAR YERİ İNCELEMESİ
Şehir magandaları elektrik direklerini hedef tahtasına çevirdi
YEREL

ŞEHİR MAGANDALARI ELEKTRİK DİREKLERİNİ HEDEF TAHTASINA ÇEVİRDİ
Kaymakam Kızıltoprak'tan Suriyeli küçük misafirlere hediye
YEREL

KAYMAKAM KIZILTOPRAK'TAN SURİYELİ KÜÇÜK MİSAFİRLERE HEDİYE
Çorluspor'dan işadamı Mehmet Diktaş'a forma ve plaket
YEREL

ÇORLUSPOR'DAN İŞADAMI MEHMET DİKTAŞ'A FORMA VE PLAKET
Çorlu-Muratlı arası seferler başladı
YEREL

ÇORLU-MURATLI ARASI SEFERLER BAŞLADI
Hayvancılık İşletmeleri konulu toplantı
YEREL

HAYVANCILIK İŞLETMELERİ KONULU TOPLANTI
96 öğrenci 5 öğretmene afet bilinci
YEREL

96 ÖĞRENCİ 5 ÖĞRETMENE AFET BİLİNCİ
Süleymanpaşa'nın minik kuğuları bale yaz kursunda eğitim görüyor
YEREL

SÜLEYMANPAŞA'NIN MİNİK KUĞULARI BALE YAZ KURSUNDA EĞİTİM GÖRÜYOR
TESKİ personeline yüksekte güvenli çalışma eğitimi
YEREL

TESKİ PERSONELİNE YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİ
3. Açık Hava Sinema Günleri başlıyor
YEREL

3. AÇIK HAVA SİNEMA GÜNLERİ BAŞLIYOR
Mustafa koç Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nden altın madalya ile döndü
YEREL

MUSTAFA KOÇ AVRUPA OLİMPİK GENÇLİK YAZ FESTİVALİ'NDEN ALTIN MADALYA İLE DÖNDÜ
Tekirdağ'da Ocak-Haziran döneminde ihracatta artış
YEREL

TEKİRDAĞ'DA OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNDE İHRACATTA ARTIŞ
Son gün kuyruğu metreleri buldu
YEREL

SON GÜN KUYRUĞU METRELERİ BULDU
2. Rodostobike Bisiklet Şenliği hazırlıkları başladı
YEREL

2. RODOSTOBİKE BİSİKLET ŞENLİĞİ HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Şarköy'de kıyı temizleme çalışmaları
YEREL

ŞARKÖY'DE KIYI TEMİZLEME ÇALIŞMALARI