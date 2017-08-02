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Hobi bahçeleri çeşit çeşit sebze meyve ile dolup taşıyor

- Bahçe sahipleri stresten toprakla ilgilenerek kurtuluyor



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin Bıyıkali Mahallesi'nde şehir hayatından uzaklaşmak isteyen vatandaşlar için hayata geçirdiği Hobi Bahçeleri'nde bahçe sahiplerinin yetiştirdiği her çeşit sebze ve meyve, bahçelerde renkli görüntüler oluşturdu.

Domatesten salatalığa, biberden mısıra, ayçiçeğinden kavun ve karpuza kadar birbirinden farklı bitkilerin yetiştiği hobi bahçeleri, sahiplerine şehrin gürültüsünden uzak, toprakla temas halinde geçirebilecekleri özel bir alan sağlıyor. Hak sahipleri bahçelerinde dilediği ürünleri yetiştirerek hem doğal gıda temin edebildikleri hem de tarımla ilgilenerek şehir hayatının yarattığı stresten arınıyorlar.

Hobi bahçelerinin tamamının talipler arasında yapılan çekilişle bir yıl süre için sahiplendirildiği ifade edilirken, bahçelerin her yıl sembolik bir kira bedeli karşılığında yeni sahiplerine tahsis edildiği belirtildi.



"Halkımızın ilgisine teşekkür ederiz"

Süleymanpaşalıların hobi bahçelerine gösterdiği ilgiden son derece memnun olduğunu ifade eden Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, "Hobi bahçeleri projesi, vatandaşlarımızın şehir hayatı içinde imkan bulamadığı ancak ihtiyaç duyduğu, balkonlarında kendi imkanları ile yapmaya çalıştıkları tarımla ilgilenmek, kendi ihtiyacını karşılamak üzere organik sebze-meyve yetiştirmek, toprakla haşır neşir olarak yaşadığımız hızlı ve stresli hayatın hengamesinden uzaklaşmak gibi taleplerini karşılamak üzere belediye olarak gerçekleştirdiğimiz bir projeydi. Halkımızın ilgisi beklediğimizin de üzerinde oldu. İlgi o kadar fazlaydı ki hak sahiplerini kura ile belirlemek durumunda kaldık. Bugün görüyoruz ki bahçelerimiz amaçladığımız gibi rengarenk sebze ve meyvelerle dolup taşıyor. İlgi duyan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Belediyemizin imkanları ve vatandaşlarımızın talep etmesi halinde hobi bahçelerimizin sayısını arttırma konusunu gündemimizde tutuyoruz" dedi.

(SK-MEF-Y)



02.08.2017 16:32:16 TSI

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