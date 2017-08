YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın'da zeytinyağı konuşuldu

AYDIN (İHA) - Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü taraından ""Yağhanelerin Mevcut Hijyen Koşullarının İyileştirilmesi ve Aydın'da Zeytinyağı Kalitesinin Arttırılması Toplantısı" gerçekleştirildi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın'ın sızma yağ pazarını kaybetmek üzere olduğunu ifade ederek, gerekli önlemlerin alınması gerektiğinin aln altını çizdi.

Aydın Ticaret Borsası Konferans Salonunda yapılan, kaliteli zeytinyağının elde edilmesi ve hijyen konusunun görüşüldüğü toplantı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalar ile devam etti.

Hijyen konusunun önemli olduğunu ama zeytinyağında kalitenin arttırılması konusunun çok daha önemli olduğuna değinen Aydın Ticaret Borsası yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, "Zeytinyağı dediğimiz zaman Türkiye'de Aydın aklımıza geliyor" diyerek, "Yaklaşık 24 milyon ağacımız var. 24 milyon ağaçtan Aydın'da son yıllarda 55 bin ton civarında yağ üretiyoruz. Bu da Türkiye'de çok büyük bir rakam. Son on yıldır Türkiye'deki 70 milyon ağacımız, şu anda 180 milyon ağaç oldu. Önümüzdeki yıllarda güzel bir tonaj yakalayacağız. 180 bin ton civarında yağ ürettiğimiz zaman kişi başı bir kilo yağ tüketen Türkiye ile bu iş olmaz. Çünkü 70 bin ton yağ tüketeceksiniz, karşılığında 200 bin ton yağ üreteceksiniz. Ne yapacaksınız bunu Avrupa'ya satacaksınız. Satamıyorsunuz çünkü 1995 yılında yapılan Gümrük Antlaşmalarında yapılan hatalardan dolayı. Bu hata neydi, kırmızı et ithal edeceksin, domates ithal edeceksin, karşılığında zeytinyağı ihraç edeceksin. Bunu yapmazsan ben sana fon koyarım diye Avrupa ülkeleri böyle bir kıskaca almışlar. Dolayısıyla biz 600 bin ton yağ üreteceğiz. Ne yapacağız bu kadar yağı, ihracat sorunumuz gerçekten var. Bizim iç tüketimimizi arttırmak lazım. Bunun içinde biz bir yıldan beri Türkiye'deki hava alanı olan illerin hepsini dolaşıyoruz. Aydın ticaret Borsasının bir labaratuvarı var. Bu laboratuvarda fiziksel analiz yapıyoruz. Yani zeytinyağının aromasını meyvamsı kokusunu arıyoruz. Fakat Anadoluya gittiğimiz zaman meyvamsı kokuyu maalesef Türk halkı bilmiyor. Bir tek Erzurum'da kaliteli yağ tüketildiğini gördük. Çünkü biz bu yağları tattırırken, aromayı bırakın, tahşişli yağı tattırdığımız zaman ben bunu tüketiyorum diyor vatandaş. Tabi bu konunun devlet tarafından çok ciddiye alnıması gerekir. Biz kişi başı en az 10 kilo zeytinyağı tüketmesi için kampanya yapacağız, ama Türk halkı Zeytinyağı adı altında başka yağlar yiyor. Çok üzücü bir durum. Devletimiz isterse bunun üstesinden gelir, bu konuda hiçbir problem yok" diye konuştu.

"Sızma yağ pazarını kaybetmek üzereyiz"

Anadoluya giden yağların bir çoğunun Aydın'dan gittiğini belirten Bosnalı, "Aydındaki zeytinyağı konusundaki sorunumuz şu. Biz Aydın'da sızma yağ pazarını kaybetmek üzereyiz. Mersin Mut, Adana, Antakya, Diyarbakır gibi yerlerde anormal bir aromalı sızma yağ çıkarıyorlar. Çok aromalı meyvamsı tadı çok yüksek kaliteli yağ çıkarıyorlar. Her zaman için bizden bir lira fazlaya yağlarını satıyorlar. Şimdi bu aromalı kaliteli yağı çıkarmadığımız müddetçe büyük firmalar Aydın'a uğramaz oldular. Büyük firmalar sızma ihtiyaçları için diğer bölgelere gittiler. Rafine yağ olduğu zaman bize geliyorlar ama çoğunluğumuz sızma yağ çıkartıyoruz. Biz bu sızma yağları rafinajlı fiyatına satarsak da günah olur. Onun için birazcık da kendimizi bu konuda terbiye etmemiz gerekiyor. Atalarımızdan gelen adetlerle hala zeytinyağımızı sıkıyoruz. Bir kere müstahsil zeytinyağı fabrikasının içinde dolaşıyor. Sıcaklık derecesini çıkartıyoruz 70-80'e, yağı yakıyoruz. Anlatamıyoruz, 30 derecede sıkacaksın diye söylüyoruz, hayır randıman bozuluyor diyorlar. Ama fiyat farkın var diğer taraftan. Bunu kesinlikle kontrol altına almak zorundayız diye düşünüyorum. Tüccarlar Aydın sızma yağını satmakta zorluk yaşıyorlar. Bu da tabiki müstahsile kadar yansıyor" dedi.

Aktaş, "Zeytinyağında vatandaşın doğru bildiği yanlışlar hala devam ediyor"

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikri Aktaş ise, zeytinyağında tahşiş ve hijyen üzerinde duracaklarını belirterek, "Biz elimizdeki ürünü daha kaliteli nasıl sunabiliriz, ona uğraşmalıyız. Ürettiğimiz zeytinyağının prestij kaybına dur demeliyiz. Hep birlikte bu konunun üstesinden geleceğiz. İşletmeleri en acil şekilde gezip, gerekli düzenlemelerin yapılması için önlemimizi alacağız. Zeytinyağı konusunda Avrupa'daki işletmelerde çeşitli kriterler var. Bizimde bu kriterleri ölçü alıp kaliteli sistemleri ülkemizde kurmamız gerekiyor. Kaliteli zeytinyağını ortaya çıkarmalıyız" dedi.

Konuşmaların ardından, ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünden Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, "Kaliteli Zeytinyağı Üretiminde Hasattan Sofraya Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar", Gıda Mühendisi Çağdaş Akçapınar ise "Gıda Hijyen Yönetmeliğinin Yağhaneler Bazında Değerlendirilmesi, Denetim ve Kontrolü" adlı sunumları gerçekleştirdi. Toplantı soru-cevap bölümü ile sona erdi.

Toplantıya Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikri Aktaş, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, ADÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü'nden Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu, İlçe Tarım Müdürleri ve zeytinyağı işletme sahipleri katıldı.

02.08.2017 16:36:16 TSI

