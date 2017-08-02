YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çırmıktı Kebir Cami eski ihtişamına yeniden kavuşuyor

Çırmıktı Kebir Cami eski ihtişamına yeniden kavuşuyor

- Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: "Ecdadımızın emanetlerine sahip çıkıyoruz"



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla restorasyonu yapılan Kebir Camide incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, caminin eski doğal haline kavuşması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çırmıktı Mollakasım Mahallesindeki tarihi Kebir Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Polat, ata yadigarı eserlerin korunmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Ecdadımızdan bize miras olarak bırakılan tarihi eserlerimizi ve binalarımıza sahip çıkmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Bizler ilçemizi kalkındırmaya çalışırken milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, kadim medeniyet kültürümüzdeki gelenek, görenek, örf ve adetlerin yanı sıra tarihi yapıtların korunmasına oldukça hassas yaklaşıyoruz. Ata yadigarı eserlerimize sahip çıkıp onları en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktaracağız" ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediyesinin, Türk medeniyetinde önemli yer kaplayan, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti gören tarihi eserlerin korunmasına özen gösterdiğini dile getiren Polat, "Yeşilyurt ilçemizde geçmiş tarihlerden bugüne kadar intikal eden ecdat yadigarı birçok eserimiz var. Ecdadımızın emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmak adına imkanlarımızı seferber ettik. Bu kapsamda, Çırmıktı Mollakasım Mahallesinde uzun yıllardır ibadethane olarak vatandaşlarımıza hizmet veren Kebir Cami'nin içi ve dışıyla, müştemilat alanları ve minaresiyle aslına uygun olarak restore edilmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışmamız sonucunda bu tarihi eserimizi yeniden ayağa kaldırıp, tarih özellikleriyle yeniden hizmete açacağız" dedi. Kebir Caminin mimari açıdan çok estetik bir tarih eser olduğunu söyleyen Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin turistik ve kültürel potansiyeline artı değerler kazandıracak, görsel zenginliği ön plana çıkartacak projelere ağırlık veriyoruz. 'Meydan Düzenlemeleri' projemiz kapsamına aldığımız mahallelerimizin meydanlarını baştan aşağıya yeniden dizayn ediyoruz. Mahalle meydanlarının görsel açıdan estetik bir yapıda olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Tarihi ve kültürel yapısına göre restorasyon çalışmalarına tabi tutulan Kebir Cami'nin ön kısmında bulunan meydanda başlatılan çalışmalara engel teşkil eden elektrik trafo binasını yıktıktan sonra çevre düzenleme, kaldırım yenileme ve yol bakım çalışmalarıyla bu meydanımızı daha modern bir görüntüye kavuşturacağız. Şanlı tarihimizde en fazla saat yaptıran Osmanlı İmparatoru olarak geçen Abdulhamit Han'ın yaptırdığı saatin bir benzerini meydanın orta noktasına yerleştirdik. Ayrıca Kebir Caminin ön kısmına bir adet şadırvan yapacağız. Mollakasım Mahallemiz bu düzenlemelerin ardından çok farklı bir görüntüye kavuşacak" diye konuştu.

(BT-SD-Y)



02.08.2017 16:36:32 TSI

NNNN

