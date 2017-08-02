ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Çırmıktı Kebir Cami eski ihtişamına yeniden kavuşuyor

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:35
Çırmıktı Kebir Cami eski ihtişamına yeniden kavuşuyor
Çırmıktı Kebir Cami eski ihtişamına yeniden kavuşuyor
- Yeşilyurt Belediye Başkanı Polat: "Ecdadımızın emanetlerine sahip çıkıyoruz"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla restorasyonu yapılan Kebir Camide incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, caminin eski doğal haline kavuşması için çalışmaların titizlikle devam ettiğini söyledi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Çırmıktı Mollakasım Mahallesindeki tarihi Kebir Cami'de devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Polat, ata yadigarı eserlerin korunmasına özen gösterdiklerini vurgulayarak, "Ecdadımızdan bize miras olarak bırakılan tarihi eserlerimizi ve binalarımıza sahip çıkmak, korumak ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak yerel yönetimlerin öncelikli görevleri arasındadır. Bizler ilçemizi kalkındırmaya çalışırken milli ve manevi değerlere sahip çıkmaya, kadim medeniyet kültürümüzdeki gelenek, görenek, örf ve adetlerin yanı sıra tarihi yapıtların korunmasına oldukça hassas yaklaşıyoruz. Ata yadigarı eserlerimize sahip çıkıp onları en güzel şekilde gelecek kuşaklara aktaracağız" ifadelerini kullandı. Yeşilyurt Belediyesinin, Türk medeniyetinde önemli yer kaplayan, geçmişle gelecek arasında köprü vaziyeti gören tarihi eserlerin korunmasına özen gösterdiğini dile getiren Polat, "Yeşilyurt ilçemizde geçmiş tarihlerden bugüne kadar intikal eden ecdat yadigarı birçok eserimiz var. Ecdadımızın emanetlerine en iyi şekilde sahip çıkmak adına imkanlarımızı seferber ettik. Bu kapsamda, Çırmıktı Mollakasım Mahallesinde uzun yıllardır ibadethane olarak vatandaşlarımıza hizmet veren Kebir Cami'nin içi ve dışıyla, müştemilat alanları ve minaresiyle aslına uygun olarak restore edilmektedir. Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile ortak çalışmamız sonucunda bu tarihi eserimizi yeniden ayağa kaldırıp, tarih özellikleriyle yeniden hizmete açacağız" dedi. Kebir Caminin mimari açıdan çok estetik bir tarih eser olduğunu söyleyen Polat, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin turistik ve kültürel potansiyeline artı değerler kazandıracak, görsel zenginliği ön plana çıkartacak projelere ağırlık veriyoruz. 'Meydan Düzenlemeleri' projemiz kapsamına aldığımız mahallelerimizin meydanlarını baştan aşağıya yeniden dizayn ediyoruz. Mahalle meydanlarının görsel açıdan estetik bir yapıda olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Tarihi ve kültürel yapısına göre restorasyon çalışmalarına tabi tutulan Kebir Cami'nin ön kısmında bulunan meydanda başlatılan çalışmalara engel teşkil eden elektrik trafo binasını yıktıktan sonra çevre düzenleme, kaldırım yenileme ve yol bakım çalışmalarıyla bu meydanımızı daha modern bir görüntüye kavuşturacağız. Şanlı tarihimizde en fazla saat yaptıran Osmanlı İmparatoru olarak geçen Abdulhamit Han'ın yaptırdığı saatin bir benzerini meydanın orta noktasına yerleştirdik. Ayrıca Kebir Caminin ön kısmına bir adet şadırvan yapacağız. Mollakasım Mahallemiz bu düzenlemelerin ardından çok farklı bir görüntüye kavuşacak" diye konuştu.
(BT-SD-Y)

02.08.2017 16:36:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Darende İlçe Müftüsü Varol vefat etti
YEREL

DARENDE İLÇE MÜFTÜSÜ VAROL VEFAT ETTİ
İHA'nın haberi üzerine harekete geçildi
YEREL

İHA'NIN HABERİ ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ
Malatya'da soykütüğü uygulaması başlayacak
YEREL

MALATYA'DA SOYKÜTÜĞÜ UYGULAMASI BAŞLAYACAK
Hastanede deprem tatbikatı
YEREL

HASTANEDE DEPREM TATBİKATI
Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan:
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN:
Malatyagücü FK sezonu açtı
YEREL

MALATYAGÜCÜ FK SEZONU AÇTI
Kurban kesim kursu başvurularında son 2 gün
YEREL

KURBAN KESİM KURSU BAŞVURULARINDA SON 2 GÜN
Doğanşehir'de bayan çiftçilere damızlık düve dağıtıldı
YEREL

DOĞANŞEHİR'DE BAYAN ÇİFTÇİLERE DAMIZLIK DÜVE DAĞITILDI
Malatya Teknokent'te ücretsiz yazılım eğitimi
YEREL

MALATYA TEKNOKENT'TE ÜCRETSİZ YAZILIM EĞİTİMİ
TBMM Dilekçe Komisyonu Malatya da
YEREL

TBMM DİLEKÇE KOMİSYONU MALATYA DA
Jandarmadan asayiş uygulaması
YEREL

JANDARMADAN ASAYİŞ UYGULAMASI
Malatyagücü FK yeni sezonu açtı
YEREL

MALATYAGÜCÜ FK YENİ SEZONU AÇTI
Malatya Yeşilyurt Belediyespor salonda kondisyon çalıştı
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR SALONDA KONDİSYON ÇALIŞTI
Malatyagücü briçte Türkiye finallerine kaldı
YEREL

MALATYAGÜCÜ BRİÇTE TÜRKİYE FİNALLERİNE KALDI
MHP Hekimhan İlçe Başkanlığına Ümit Korkmaz atandı
YEREL

MHP HEKİMHAN İLÇE BAŞKANLIĞINA ÜMİT KORKMAZ ATANDI
Samanlı adaylığını açıkladı
YEREL

SAMANLI ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Yeşilyurt Belediye Meclisi Ağustos ayı toplantısını yaptı
YEREL

YEŞİLYURT BELEDİYE MECLİSİ AĞUSTOS AYI TOPLANTISINI YAPTI
Arapgir'de 30 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
YEREL

ARAPGİR'DE 30 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI
Halı dokuma tezgahları arasında klasik müzik dinletisi
YEREL

HALI DOKUMA TEZGAHLARI ARASINDA KLASİK MÜZİK DİNLETİSİ
Hasan Varol Mahallesi çağdaş bir görünüme kavuşuyor
YEREL

HASAN VAROL MAHALLESİ ÇAĞDAŞ BİR GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR
Büyükşehirden sokak hayvanları için doğal yaşam alanı
YEREL

BÜYÜKŞEHİRDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN DOĞAL YAŞAM ALANI
TBMM Dilekçe Komisyon Başkanı Satır Vali Kaban'ı ziyaret etti
YEREL

TBMM DİLEKÇE KOMİSYON BAŞKANI SATIR VALİ KABAN'I ZİYARET ETTİ