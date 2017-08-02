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Denizli Büyükşehir'den ağaç açıklaması

- Büyükşehir Belediyesi:

-"Gerçeği yansıtmayan açıklama yapılmıştır"

-"Ağaçları fidanlığa diktik, oraya hastalıklı ağaçları götürüp, odun haline getiriyoruz"



DENİZLİ (İHA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulus Caddesi'nde ki ağaçların taşındıkları yerde kurudukları iddiası üzerine, "Ağaçları fidanlığa diktik, oraya hastalıklı ağaçları götürüp, odun haline getiriyoruz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmalarının yapıldığı Ulus Caddesi'nde yaklaşık 300 ağacın sökülerek bırakıldığı yerde kuruduğu iddiaları üzerine açıklama yaptı. Ulus Caddesinden kaldırılan ağaçların trafik akışını engelleyen, çalışmalar esnasında kuruyan, yaya ve sürücülerin can güvenliğini tehdit eden ağaçlar, olduğunun altını çizen Büyükşehir Belediyesi, açıklamaların asılsız ve gerçeği yansıtmadığı savundu. Açıklama, "Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ulus Caddesi'nde başlattığı üst yapı çalışmaları kapsamında kaldırım ve refüjlerde bulunan ağaçları, trafik akışını engellemesi, yaya ve sürücülerin can güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bulundukları yerden ağaç nakil araçları ile sökerek Denizli Büyükşehir Belediyesi fidanlığına dikmiştir. Ancak Denizli Büyükşehir Belediyesinin yaptığı tüm bu titiz çalışmalara rağmen bugün bir siyasi partinin yönetimi buradaki ağaçların Kayıhan Bölgesindeki belediye depolama alanına atıldığını iddia ederek, gerçeği yansıtmayan bir açıklamada bulunmuştur. Siyasi partinin açıklamasında geçen söz konusu Kayıhan mahallesindeki bölge Denizli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığına ait bir alandır. Burada Denizli genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alnındaki yeşil alanlar ve parklarda budanan, kuruyan, hastalıklı ve tedavisi mümkün olmayan ağaçlar depolanmaktadır" denildi.

Kurtarılması mümkün olmayan ağaçların belediye ekipleri tarafından yakacak odun haline getirildiği belirtilen açıklamada, "odunlar Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığımızca belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza verilmektedir. Söz konusu açıklama tamamen asılsız ve kamuoyunu yanlış bilgilendirmektedir." dedi.

(İHA-SÇ)



02.08.2017 16:37:55 TSI

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