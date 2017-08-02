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Çevreci gençler takdir topladı



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Belediyesi tarafından işletilen kentin önde gelen mavi bayraklı Kapuz Plajı gönüllü gençler tarafından temizlenmesi vatandaşlar tarafından büyük bir takdir topladı.

Yaşları 15 ile 23 yaş arası kız ve erkekten oluşan çevre gönüllüsü gençler Kapuz plajını her gün akşam saatlerinde çevre temizliği bilinci olmayan kişilerin kumsala attıkları sigara izmariti, yiyecek ve içecek atıkları ve benzeri çöpleri ellerinde torba ve kovalarla temizleyerek halkın beğenisini kazandı.

Gönüllü çevreci gençlerin bu anlamlı ve duyarlı davranışlarından büyük bir memnunluk duyduklarını ifade eden Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Merkezi Müdürü Abdullah Bakır, "Mavi bayraklı plajımızda en büyük sorunlarımızdan birisi de vatandaşlarımızın içmiş oldukları sigara izmaritlerinin yanı sıra çöplerini kumsala atmaları bizleri oldukça üzmektedir. Gençlerimizin bu örnek davranışı plajımıza gelen vatandaşlarımıza da çevre bilincini aşılıyorlar. Mavi bayrak gönüllüleri olarak bizlerin yanında olan gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah sezon sonunda gençlerimizle bir araya gelerek ödüllendirmeye devam edeceğiz. Çünkü onlar genç olarak duyarlılık gösteriyorlar ve bu duyarlılık inşallah tüm halkımıza yansır. Bu gençlerimizi gören halkımızda çöpleri çöp kutularına atmaya başlamışlardır. Bizde örnek olsun diye geçtiğimiz üç gün boyunca hem çöpleri toplayan hem de bir pet şişe içinde sigara izmariti toplayan gençlerimize diş sağlığına dikkat çekmek amacıyla diş fırçası ve diş macunu hediye ettik ve bu hediyeler devam edecektir" dedi.

(BD-SÖ-Y)



02.08.2017 16:40:43 TSI

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