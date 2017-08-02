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Başkan Albayrak Muratlı'da pazar yeri incelemesi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Muratlı ilçesinde kurulan semt pazarını inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla görüştü.

Pazar yerini gezen esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kadir Albayrak, talepleri dinledi. Pazar yerinde yoğun ilgi ile karşılaşan Başkan Albayrak, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek sohbet etti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, pazar esnafına hayırlı işler diledi.

Başkan Kadir Albayrak Pazar ziyareti sonrası Muratlı ilçesi Yeşilsırt Mahallesini ziyaret etti. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Rıfat Poyraz'ın da bulunduğu ziyarette vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Kadir Albayrak, talep ve ihtiyaçları dinledi. Vatandaşlar belediye çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler veren Başkan Kadir Albayrak'a hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

(SK-MEF-Y)



02.08.2017 16:42:01 TSI

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