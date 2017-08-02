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Yolbulan Ailesinden açıklama



Alpaslan Çelik

KARABÜK (İHA) - KARDEMİR A.Ş. hissedarlarından Yolbulan ailesi, altında Mutullah Yolbulan, Ahmet Zeki Yolbulan, Mustafa Yolbulan, İlyas Şadi Yolbulan, Murat Yolbulan ve Burak Yolbulan'ın imzalarının bulunduğu yazılı bir açıklama yaptı. KARDEMİR A.Ş. Genel Kurulu'nun ileri bir tarihe ertelendiğinin duyurulmasının ardından yapılan açıklama, asılsız haber ve yorumlardan derin üzüntü duyduklarını belirttiler.

Açıklamada, " Kardemir Karabük Demir ve Çelik San. ve Tic A.Ş.'nin 2 Ağustos 2017 tarihinde yapılması planlanan, ancak bağımsız yönetim kurulu üyelerinin tespiti sürecinin tamamlanamaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen genel kurul toplantısıyla ilgili Karabük kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıdan ve yerel basında yer alan asılsız haber/yorumlardan derin üzüntü duymaktayız.Kimler tarafından ve ne maksatla yürütülmekte olduğunu bilemediğimiz bu dezenformasyon ve kara propaganda artık çirkinlik boyutuna ulaşmıştır. Şunun net olarak bilinmesini isteriz ki bizim yıllardır süregelmekte olan Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu kompozisyonunu bozmak gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmamıştır. Bu bağlamda yakıştırılan post modern darbe girişimi gibi asılsız, mesnetsiz, çirkin bir iftirayı asla kabul etmiyoruz.

Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada da gerek Karabük için gerekse ülkemiz için çok önemli değer olan Kardemir A.Ş.'nin daha çağdaş ve vizyoner bir yönetim anlayışına sahip olması için çalışmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi aşamasında yaşanan tıkanıklığın kısa sürede aşılacağını umar, belirlenecek tarihte yapılacak genel kurulun Kardemir için hayırlara vesile olmasını can-ı gönülden arz ederiz" ifadelerine yer verildi.

(AÇ-



02.08.2017 16:45:35 TSI

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