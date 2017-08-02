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Midyat altyapı sorunu çözüldü



(Fotoğraflı)



Beril Solmuşgül

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, il genelinde belediye çalışmalarının sürdüğünü belirterek, Midyat'ın altyapı sorununu çözüme kavuşturduklarını kaydetti.

Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Altyapıdan üst yapıya birçok bölgede çalışmalarını sürdüren belediye, şehrin kanayan yaralarını da sarıyor. Bu bağlamda Midyat ilçesinde de çalışmalar yapılıyor. İlçenin en işlek caddesi ve kalbi olarak görülen Cumhuriyet Caddesi'nin kanalizasyon ve su şebekesi sıkıntısı Mardin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) çalışmalarıyla sona erdi. Yapılan çalışmayla 3 bin 200 metre kanalizasyon ve 3 bin metre su hattı çekilmiş oldu. Yaklaşık 2 milyon TL harcanan projeyle kanalizasyonu olmayan cadde kanalizasyonuna kavuşurken, eskiyen su şebekesi de yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.



Midyat'ın beklentisiydi

Konu hakkında açıklama yapan Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, "İlimizin sorunları bitmesi adına fedakarca çalışıyoruz. İlimizde ekiplerimiz her bölgede durmaksızın çalışmalarını sürdürmektedir. Bu bağlamda en ücra mahallelerin sorunlarının bitmesi içinde mücadele etmekteyiz. İlçelerimizde de ekiplerimiz aralıksız projelerine devam etmektedir. Bu nedenle Midyat ilçemizin en büyük kanayan yaralarından birisi olan ve ilçenin kalbi olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi'nde su ve kanalizasyon sorunu MASKi tarafından bitirildi" dedi.



Kendi imkanlarımızla

Caddenin çalışmadan önce su ve kanalizasyon konusunda sorunlar yaşadığına değinen Yaman, "Caddemizin maalesef daha önce kanalizasyonu yokmuş. Aynı zamanda su şebekesi de çok eskiymiş. MASKİ ekiplerimiz zor şartlar altında üç ay önce başladığı çalışmalar neticesinde kanalizasyon sorunu bitirirken, su şebekesini de yeniledi. Burada tamamen kendi ekiplerimizle çalıştık. Caddede zeminin sert olmasına rağmen 6 metreye kadar kazımızı yaptık. Neticede sıkıntıyı ekiplerimizin gayretleriyle sonlandırdık. Hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



02.08.2017 16:48:45 TSI

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