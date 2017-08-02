Burhaniye Meclisi 3 Ağustos'ta toplanıyor
(Fotoğraflı)
Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Burhaniye Belediyesi 2017 yılı Ağustos Ayı Olağan Meclisi 3 Ağustos Perşembe günü saat 15.00'da gerçekleştirilecek.
Burhaniye Belediyesi meclis salonunda yapılacak olan toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ve komisyondan gelen raporlar tek tek görüşülerek oylamaya sunulacak. Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal başkanlığında gerçekleştirilecek meclis toplantısının gündeminde 21 madde yer alıyor.
(EME)
02.08.2017 16:49:35 TSI
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