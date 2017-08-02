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Eskişehirspor yönetiminden Başkan Ataç'a ziyaret



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ı makamında ziyaret etti.

Eskişehirspor yönetimini devralmalarının üzerinden 20 gün geçtiğini ifade eden Özeçoğlu, yürütülen çalışmalar hakkında Başkan Ataç'a bilgi verdi. Ziyaret sonrasında bir değerlendirme yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Eskişehirspor yönetiminin nazik ziyaretinden son derece memnun kaldım, çok teşekkür ederim. Bu günler Eskişehirspor'un iyi günleri değil ancak Eskişehirspor'a iyi bir yönetim geldi. Zorlukları göğüsleyebilecek bir yönetim geldi. Sayın Sinan Başkan'ın basketboldaki başarısı ortada. Takımı 1 yılda süper lige çıkarması Eskişehir'e farklı bir boyut kazandırdı. Bana göre şu anda çıkabilecek en iyi yönetim ama bütün kentin desteğine ihtiyacı var. Elbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yeter ki herkes bu konuda gönüllü olsun ve Eskişehirspor'umuza ve yönetimimize destek verelim" diye konuştu.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Sinan Özeçoğlu ise, "Yaklaşık 20 gün oldu göreve geleli. Oyuncularımızla, teknik direktörümüzle anlaştık ama bunlarla da bitmiyor. Bu kulübü en kısa zamanda düzlüğe çıkarmak için uğraşacağız. Bu anlamda bize katkı veren herkese, sayın Ahmet başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yapabileceğimiz projeleri masaya yatıyoruz. Elbirliğiyle Eskişehir olarak birlik olursak, bu kulübü düzlüğe çıkarabiliriz. Borç olarak kongrede aldığımız rakam, yaklaşık 115-116 milyondu ama bugün yaklaşık 165 milyon liralar gibi bir rakam görünüyor. Sergen hoca ile de anlaşırken o da Eskişehirspor'un ne kadar büyük bir camia olduğunu söyledi. İnşallah bu kulübü layık olduğu yerlere getireceğiz. Ahmet başkanımıza da teşekkür ediyoruz. Kendisinin basketbolda da değerli katkıları oldu, futbolda da olacak. Eskişehirspor Başkanı olarak Ahmet Ataç'a teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özeçoğlu ziyaret sonunda Başkan Ataç'a, 10 sırt numaralı, 'Ahmet Ataç' yazılı Eskişehirspor forması hediye etti.

(MK-AS-Y)



02.08.2017 16:53:09 TSI

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