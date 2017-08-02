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Maden Mühendisleri Odasından patlayıcı madde eğitimi



ESKİŞEHİR (İHA) - Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 10 Eylül tarihinde yapılacak olan Yeraltı Patlayıcı Madde Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınavı için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Maden Mühendisleri Odası, yeterlilik belgesi almak isteyen kişiler için eğitim düzenleyecek.

Yapılacak sınav öncesi Maden Mühendisleri Odası tarafından Ankara'da 8-9 Eylül tarihlerinde, Yeraltı (C Sınıfı) Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ile ilgili eğitim düzenlenecek. Verilen eğitimler ile katılacak elemanların patlayıcı maddeler ve kullanımı konusunda bilgilendirilmeleri sağlanacak. Ayrıca doğabilecek kazaların en aza indirilmesi ve gelişen yeni teknolojiye göre elemanların yetiştirilmeleri de amaçlananlar arasında bulunuyor.

Öte yandan verilecek eğitimlerle ilgili olarak geniş bilginin Maden Mühendisleri Odası'nın web sayfasında verilmekte olduğu bildirildi.

(MK-AS-Y)



02.08.2017 16:54:40 TSI

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