YEREL HABERLER / ZONGULDAK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Esas 67 Burda'da bilinçlendirme ve bilgilendirme standı kuruldu

Esas 67 Burda'da bilinçlendirme ve bilgilendirme standı kuruldu



(Fotoğraflı)



Barış Doığan

ZONGULDAK (İHA) - Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezinde stant kurdu.

Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi 3. katta bilgilendirme standı kurdu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Orman yangınları küresel ısınma ve betonlaşma tehditlerine karşı düzenlenen standa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Etkinlik hakkında bilgi veren stant sorumlusu Kaan Ersoy, "Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Orman yangınları küresel ısınma, betonlaşma tehditlerine karşı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalem tohum tanıtımı ve satışını yapmaktayız. Amacımız topluma, doğayı ve çoğaltma bilincini yaymak. Ülkemizde yüzde 20 oranında kalan ormanlık alanları çoğaltarak ülkemizi, doğamızı, sağlımızı korumaktır. Tüm bunları yaparken de elde edilen gelirlerle engellilerimizin sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulunmuş oluyoruz" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



02.08.2017 16:55:32 TSI

NNNN

