ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Esas 67 Burda'da bilinçlendirme ve bilgilendirme standı kuruldu

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:53
Esas 67 Burda'da bilinçlendirme ve bilgilendirme standı kuruldu
Esas 67 Burda'da bilinçlendirme ve bilgilendirme standı kuruldu

(Fotoğraflı)

Barış Doığan
ZONGULDAK (İHA) - Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezinde stant kurdu.
Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından Esas 67 Burda alışveriş ve yaşam merkezi 3. katta bilgilendirme standı kurdu. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Orman yangınları küresel ısınma ve betonlaşma tehditlerine karşı düzenlenen standa vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Etkinlik hakkında bilgi veren stant sorumlusu Kaan Ersoy, "Anadolu Tüm Engelliler Kültür ve Dayanışma Derneği olarak Orman yangınları küresel ısınma, betonlaşma tehditlerine karşı sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalem tohum tanıtımı ve satışını yapmaktayız. Amacımız topluma, doğayı ve çoğaltma bilincini yaymak. Ülkemizde yüzde 20 oranında kalan ormanlık alanları çoğaltarak ülkemizi, doğamızı, sağlımızı korumaktır. Tüm bunları yaparken de elde edilen gelirlerle engellilerimizin sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim ve çalışma ihtiyaçlarının karşılanmasına destekte bulunmuş oluyoruz" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

02.08.2017 16:55:32 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
TÜİK Zonguldak'taki kütüphane istatistiklerini açıkladı
YEREL

TÜİK ZONGULDAK'TAKİ KÜTÜPHANE İSTATİSTİKLERİNİ AÇIKLADI
Çevreci gençler takdir topladı
YEREL

ÇEVRECİ GENÇLER TAKDİR TOPLADI
Yılmaz &quot;Yağlı Güreşlere tüm halkımızı bekliyoruz&quot;
YEREL

YILMAZ "YAĞLI GÜREŞLERE TÜM HALKIMIZI BEKLİYORUZ"
Çaturoğlu fındık toplantısına katıldı
YEREL

ÇATUROĞLU FINDIK TOPLANTISINA KATILDI
AK Gençler huzurevi sakinlerini ziyaret etti
YEREL

AK GENÇLER HUZUREVİ SAKİNLERİNİ ZİYARET ETTİ
Zonguldak'ta öğrencilere yönelik obeziteyle mücadele sunumu yapıldı
YEREL

ZONGULDAK'TA ÖĞRENCİLERE YÖNELİK OBEZİTEYLE MÜCADELE SUNUMU YAPILDI
Mazgalları çalan hırsızlar yakalandı
YEREL

MAZGALLARI ÇALAN HIRSIZLAR YAKALANDI
İşgalcilere ceza yağdı
YEREL

İŞGALCİLERE CEZA YAĞDI
Emeklilerden Vali Çınar'a ziyaret
YEREL

EMEKLİLERDEN VALİ ÇINAR'A ZİYARET
Alaplı Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirecek
YEREL

ALAPLI BELEDİYESİ 50 ÇOCUĞU SÜNNET ETTİRECEK