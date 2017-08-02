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Develi Ülkü Ocağından Başkan Cabbar'a ziyaret

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:54
Develi Ülkü Ocağından Başkan Cabbar'a ziyaret
Develi Ülkü Ocağından Başkan Cabbar'a ziyaret

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Develi Şube Başkanlığına yeni seçilen Yunus Özcan ve başkan yardımcısı Ali İhsan Tiken Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar'ı makamında ziyaret etti.
Ziyaretle ilgili açıklamada bulunan Başkan Cabbar, "Develi ve ülke sevdalısı her kurum, kuruluş ve yapıyı çok önemsiyor, hayırlı işlerinin artması için dua ve niyazda bulunuyoruz. İnşallah sizler de Develi'miz için güzel başarılara imza atarsınız" temennilerinde bulunarak yeni yönetime görevlerinde başarılar diledi.
Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
(SK)

02.08.2017 16:56:06 TSI
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