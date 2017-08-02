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B.B. Erzurumspor'un resmi web sitesi yayında

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:55
B.B. Erzurumspor'un resmi web sitesi yayında
B.B. Erzurumspor'un resmi web sitesi yayında

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un resmi web sitesi www.bberzurumspor.com yayına başladı. Mavi-Beyazlı camiayla ilgili tüm bilgilerin yer aldığı internet sitesinde futbol kulübü, yeni transferler, haberler, teknik heyet ve tesislerle ilgili aranılan bütün bilgiler mevcut.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Dilaver Yılmaz, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "B.B. Erzurumspor ile ilgili tüm haber duyuru, ilan ve açıklamanın yer aldığı resmi web sitemiz sayesinde camiamız takımımızla ilgili en net ve resmi bilgilere ulaşmış olacak. B.B. Erzurumspor hakkında en sağlıklı bilgilerin kamuoyuyla paylaşılacağı web adresinin yanında resmi sosyal medya hesaplarımızla da şehrimizi ve taraftarlarımızı tüm konularda bilgilendireceğiz. Erzurumspor'a gönül veren tüm sporseverlerin web sitemizi sürekli takip etmelerini arzu ediyoruz" dedi.
(ÖB-ÖB-Y)

02.08.2017 16:58:00 TSI
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