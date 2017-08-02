YEREL HABERLER / AĞRI HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tutak'ta asfalt çalışmaları devam ediyor

Tutak'ta asfalt çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Abdullah Söylemez

AĞRI (İHA) - Tutak Kaymakamı ve İlçe Belediye Başkan Vekili Erkan İsa Erat, Beydamarlı ve Ataköy köylerine asfalt yapılması talimatını verdi.

Tutak Kaymakamlığınca köy alt yapısını destekleme projesi (KÖYDES) kapsamında yapılmakta olan Beydamarlı köyü asfalt çalışması sona erdi. Ataköy Köyü asfalt çalışması ise devam ediyor. Kaymakam Erat, Tutak ilçesine bağlı köylerin sorunları ve problemleriyle yakından ilgileneceklerini ve imkânlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Erat, "Tutak Kaymakamlığı ve İlçe Belediyesi olarak yapılan ve yapılmakta olan tüm çalışmalar Tutak halkı içindir" dedi.

(AS-AA-Y)



02.08.2017 16:58:13 TSI

NNNN

