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Kanlı Tabya'nın onarımı devam ediyor



(Fotoğraflı)



Serkan Erkoç

KARS (İHA) - Onarımına 2012 yılında başlanan Kanlı Tabya'da çalışmalar hızla devam ediyor. Kanlı Tabya'nın yıl sonuna kadar yetiştirilmesi bekleniyor.

46 tabyanın bulunduğu tabyalarıyla ünlü Kars'ta tarihi Kanlı Tabya, 2012 yılında başlanan restorasyonu çalışmaları sürüyor. Kanlı Tabya tamamlandığında Harp Müzesi olarak hizmet verecek. Harp Müzesinde tabyadaki savaşların sesli canlandırmalarla görsel efekler eklenerek ziyaretçilerine gösterilecek.

Kanlı Tabya'nın içerisinde malzemelerin yerleştirilmesi yapılırken, bir taraftan da çevre düzenlemesi devam ediyor. Komple etrafı ışıklandırılan Kanlı Tabya tamamlandığında Kars turizmine kazandırılacak.

(SE-AA-Y)



02.08.2017 16:58:49 TSI

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