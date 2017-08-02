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Vali Prof. Dr. Tahir Büyükakın Bozüyük'ü ziyaret etti





(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Prof Dr. Tahir Büyükakın, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı'yı makamında ziyaret etti.

İlk olarak Bozüyük İlçe Kaymakamlığını ziyaret eden Vali Büyükakın'ı İlçe Kaymakamı Hasan Yaman karşıladı. Kaymakamlık makamında görüşen ikili daha sonra Bozüyük Belediyesi'ne geldi. Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı tarafından kapıda karşılanan Vali Büyükakın ve beraberindeki heyet daha sonra Başkan Bakıcı ile birlikte makama geçti. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Vali Prof. Dr. Tahir Büyükakın'a Bozüyük'teki tamamlanan ve devam eden projeler hakkında brifing verdi. Görüşmenin ardından Vali Büyükakın, Kaymakam Yaman ve Belediye Başkanı Fatih Bakıcı beraberindeki heyet ile birlikte Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'na geçti.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Buğra Levent ile birlikte toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmede oda üyeleri ile sohbet eden Büyükakın, TSO'nun faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ticaret odasındaki görüşmenin ardından Adliye Sarayı'a geçen Vali Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Kılıç ile görüştü. Bozüyük'te bulunduğu temaslardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Büyükakın yenilen öğle yemeğinin ardından Bozüyük ziyaretini tamamladı.

(FSİ-AS-Y)



02.08.2017 16:59:40 TSI

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