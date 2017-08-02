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Milli tank Altay'a ESOGÜ'den destek

- Rektör Prof. Dr. Hasan Gönen:

- "Milli tank motoru üretiminde ESOGÜ olarak biz de varız"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, milli tank Altay'ın motorunun Eskişehir'de üretilmesinin isabetli bir karar olacağını belirterek, ESOGÜ'nün söz konusu çabalara değerli katkılarda bulunabileceğini ifade etti.

Üniversite olarak Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağı yetiştirmeyi kendilerine görev edindiklerini belirten ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen, özellikle sahip oldukları altyapı ve akademik birikimle Türkiye savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu teknolojik gelişime katkıda bulunabileceklerini söyledi. Rektör Gönen, ESOGÜ'nün mühendislik dallarında sahip olduğu bilgi birikimi ile sanayinin dinamizmi ve kamu desteklerinin buluşması halinde milli tank motoru üretme hedefine rahatlıkla ulaşılabileceğini ifade etti. ESOGÜ olarak halihazırda TÜLOMSAŞ ve TEI gibi Eskişehir'in köklü sanayi kuruluşlarıyla çok sayıda işbirliği içinde bulunduklarını da belirten ESOGÜ Rektörü Gönen, bunu başarabilecek güçte olduklarını dile getirdi.

(MK-AS-Y)



02.08.2017 17:01:44 TSI

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