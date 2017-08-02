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Çıldır'da trafik kazası: 1 yaralı

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 16:59
Çıldır'da trafik kazası: 1 yaralı
Çıldır'da trafik kazası: 1 yaralı

(Fotoğraflı)

Ahmet Rıfat Vural
ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çıldır Gölü kenarında bulunan Çıldır Belediyesi Sosyal tesisleri güzergahında virajı alamayan 34 VT 7418 plakalı otomobil yoldan çıkarak kayalara çarptı. 6 kişinin içerisinde bulunduğu otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Çıldır İlçe Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili tutanak tutuldu.
(ARV-AT-Y)

02.08.2017 17:02:04 TSI
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