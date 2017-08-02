ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Güneş'ten tesis müjdesi

02 Ağustos 2017 Çarşamba, 17:00
Güneş'ten tesis müjdesi
Güneş'ten tesis müjdesi
- Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş:
- "5 yıldızlı otel konseptinde proje hazırlıyoruz"

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Çamlıbel'de bulunan boks salonu ile ilgili proje çalışmalarının bittiğini belirterek, "8 katlı 5 yıldızlı otel konseptinde bir proje hazırlandı" dedi.
Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Güneş, Mersin'de devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Mersin'in spor alt yapısı anlamında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizler de bu potansiyeli daha iyi noktalara getirebilmek adına hep birlikte çalışmaya gayret göstereceğiz. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.
Mersin'de gençlik adına maalesef şimdiye kadar tesis yapılmadığını söyleyen Güneş, "Sayın Bakanımızın son girişimlerinde kentimize 4 adet gençlik merkezi kazandırıldı. Silifke, Erdemli, Akdeniz ve Tarsus'ta çok güzel modern gençlik merkezlerimizin temellerini atacağız. Ayrıca gençlik kamplarımız il genelinde 8 tane var. 6 tanesi şuan 32 milyon TL'ye ihale edildi. Yer teslimi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl buralar deyim yerinde ise birer tatil köyü olacak" ifadelerini kullandı.
Çamlıbel'de bulunan boks salonu ile ilgili proje çalışmalarının bittiğini de dile getiren Güneş, şu bilgileri verdi; "1 ay içinde ihalesini yapacağız ve orayı bir boks merkezi haline getireceğiz. 8 katlı 5 yıldızlı otel konseptinde bir proje hazırlandı. Olimpiyat hazırlık merkezindeki sporcularımız ve spor il müdürlüğündeki sporcularımız inşallah orada konaklayacaklar. Orada hizmet vereceğiz. Onunda müjdesini verelim. Bunu üst makamlara sunacağız. Umuyorum ki, oradan da olumlu bir karar çıkacak."
Tesislerimiz faaliyette
Mersin'de bulunan ve Akdeniz Oyunları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin atıl durumda olduğu yönündeki söylentilere de cevap veren Güneş, "Ben Mersin'e atandığımda tüm serzenişler şuydu; 'Akdeniz Oyunlarında bu kadar tesis yapıldı. Bu tesisler neden atıl duruyor?" Ama gördük ki, bu söylediği gibi değil. Şuan yüzme havuzundan 2 bin 500 çocuğumuz faydalanıyor. Bu çocukları çalıştıracak antrenör bulamıyoruz. Bugün Edip Buran Spor Salonunda antrenman verecek saat bulamıyorum.
Şuan tesisler hareketli bir durumda. Bu tesisler dolu dolu. Mersin halkı bunu bilsin. Bu tesisler yatmıyor. Zarar gören tesislerimiz de şuan yapım aşamasında. Onların da ihalelerini tamamlayıp hizmete sunacağız. Halkımız gelsin. Bu tesislerimizden faydalansın" dedi.
(HSK-Y)

02.08.2017 17:02:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Torunoğlu'ndan Başkan Türe'nin iddialarına yanıt
YEREL

TORUNOĞLU'NDAN BAŞKAN TÜRE'NİN İDDİALARINA YANIT
Karboğazı zafer şölenine hazırlanıyor
YEREL

KARBOĞAZI ZAFER ŞÖLENİNE HAZIRLANIYOR
Mersin ve Adana için sağanak yağış uyarısı
YEREL

MERSİN VE ADANA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI
Toroslar'da tenis kursu açıldı
YEREL

TOROSLAR'DA TENİS KURSU AÇILDI
Akdeniz'de ihtiyaç sahibi ailelerin evleri yenileniyor
YEREL

AKDENİZ'DE İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERİN EVLERİ YENİLENİYOR
Vali Su, Mersin-Tarsus OSB'de incelemelerde bulundu
YEREL

VALİ SU, MERSİN-TARSUS OSB'DE İNCELEMELERDE BULUNDU
Mersin, AB projelerinde Türkiye birincisi oldu
YEREL

MERSİN, AB PROJELERİNDE TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU
Stajyerlerden duygusal veda
YEREL

STAJYERLERDEN DUYGUSAL VEDA
Mersin Üniversitesi ve hastanesinin içmesuyu sorunu giderildi
YEREL

MERSİN ÜNİVERSİTESİ VE HASTANESİNİN İÇMESUYU SORUNU GİDERİLDİ
MEÜ'den &quot;Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkı Projesi&quot;
YEREL

MEÜ'DEN "ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ GELİŞİMİNE KATKI PROJESİ"
Sinema kampı Mersin'de başladı
YEREL

SİNEMA KAMPI MERSİN'DE BAŞLADI
Mersin'de asfaltlama çalışmaları sürüyor
YEREL

MERSİN'DE ASFALTLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Orman köylüsünün yüzü güldü
YEREL

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN YÜZÜ GÜLDÜ
AKUT ekibine yangın eğitimi
YEREL

AKUT EKİBİNE YANGIN EĞİTİMİ
Taşdan; &quot;Amacımız, kamu hizmetlerinin vatandaşa en etkin şekilde ulaşması&quot;
YEREL

TAŞDAN; "AMACIMIZ, KAMU HİZMETLERİNİN VATANDAŞA EN ETKİN ŞEKİLDE ULAŞMASI"
Toroslar'da yaz basketbol kursları devam ediyor
YEREL

TOROSLAR'DA YAZ BASKETBOL KURSLARI DEVAM EDİYOR
Akdeniz Belediyesi'nden okul ve camilere hizmet desteği
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN OKUL VE CAMİLERE HİZMET DESTEĞİ
Erdemli'de içmesuyu şebeke hattı çalışması
YEREL

ERDEMLİ'DE İÇMESUYU ŞEBEKE HATTI ÇALIŞMASI
Sokak hayvanlarına geri dönüşümden su kabı
YEREL

SOKAK HAYVANLARINA GERİ DÖNÜŞÜMDEN SU KABI
Silifke'de &quot;İncir ve Yayla Fıstığı Festivali&quot; hazırlıkları
YEREL

SİLİFKE'DE "İNCİR VE YAYLA FISTIĞI FESTİVALİ" HAZIRLIKLARI