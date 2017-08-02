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Güneş'ten tesis müjdesi

- Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş:

- "5 yıldızlı otel konseptinde proje hazırlıyoruz"



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MERSİN (İHA) - Mersin Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şaban Güneş, Çamlıbel'de bulunan boks salonu ile ilgili proje çalışmalarının bittiğini belirterek, "8 katlı 5 yıldızlı otel konseptinde bir proje hazırlandı" dedi.

Mersin Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Güneş, Mersin'de devam eden projeler hakkında bilgi verdi. Mersin'in spor alt yapısı anlamında ciddi bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Güneş, "Bizler de bu potansiyeli daha iyi noktalara getirebilmek adına hep birlikte çalışmaya gayret göstereceğiz. İnşallah hep birlikte güzel şeyler yapacağız" diye konuştu.

Mersin'de gençlik adına maalesef şimdiye kadar tesis yapılmadığını söyleyen Güneş, "Sayın Bakanımızın son girişimlerinde kentimize 4 adet gençlik merkezi kazandırıldı. Silifke, Erdemli, Akdeniz ve Tarsus'ta çok güzel modern gençlik merkezlerimizin temellerini atacağız. Ayrıca gençlik kamplarımız il genelinde 8 tane var. 6 tanesi şuan 32 milyon TL'ye ihale edildi. Yer teslimi yaptık. İnşallah önümüzdeki yıl buralar deyim yerinde ise birer tatil köyü olacak" ifadelerini kullandı.

Çamlıbel'de bulunan boks salonu ile ilgili proje çalışmalarının bittiğini de dile getiren Güneş, şu bilgileri verdi; "1 ay içinde ihalesini yapacağız ve orayı bir boks merkezi haline getireceğiz. 8 katlı 5 yıldızlı otel konseptinde bir proje hazırlandı. Olimpiyat hazırlık merkezindeki sporcularımız ve spor il müdürlüğündeki sporcularımız inşallah orada konaklayacaklar. Orada hizmet vereceğiz. Onunda müjdesini verelim. Bunu üst makamlara sunacağız. Umuyorum ki, oradan da olumlu bir karar çıkacak."

Tesislerimiz faaliyette

Mersin'de bulunan ve Akdeniz Oyunları kapsamında yapımı tamamlanan tesislerin atıl durumda olduğu yönündeki söylentilere de cevap veren Güneş, "Ben Mersin'e atandığımda tüm serzenişler şuydu; 'Akdeniz Oyunlarında bu kadar tesis yapıldı. Bu tesisler neden atıl duruyor?" Ama gördük ki, bu söylediği gibi değil. Şuan yüzme havuzundan 2 bin 500 çocuğumuz faydalanıyor. Bu çocukları çalıştıracak antrenör bulamıyoruz. Bugün Edip Buran Spor Salonunda antrenman verecek saat bulamıyorum.

Şuan tesisler hareketli bir durumda. Bu tesisler dolu dolu. Mersin halkı bunu bilsin. Bu tesisler yatmıyor. Zarar gören tesislerimiz de şuan yapım aşamasında. Onların da ihalelerini tamamlayıp hizmete sunacağız. Halkımız gelsin. Bu tesislerimizden faydalansın" dedi.

(HSK-Y)



02.08.2017 17:02:40 TSI

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