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Şampiyonluk kupasını Başkan Kutlu'ya verdi.



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Samsun'da düzenlenen 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında şampiyon olan Türkiye İşitme Engelliler Futbol Takımının oyuncusu Mustafa şaşmaz, geçen sezonun şampiyonluk kupasını Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya verdi.

Geçen sezon İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Lig'inde fırtına gibi eserek şampiyon olan ve Süper Lig'e çıkan Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımının önemli oyuncularından olan Mustafa Şaşmaz'ın yanı s birlikte Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Adıyaman Belediyespor Kulüp Başkanı Aykut Dündar, Adıyaman Belediyespor Genel Koordinatörü Mehmet Yıldırım ile Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Mahmut Zafer Taştan ile birlikte Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu ziyaret etti. Belediye Başkanı Kutlu, "Samsun'da düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatlarında şampiyonluğa ulaşan milli takımımızı kutluyorum. Milli takımımızın bu başarısı bizleri gururlandırdı. Bu önemli başarıda emeği geçen herkesle beraber ilimizi ve kulübümüzü başarıyla temsil eden Mustafa kardeşimizi de tebrik ediyorum" dedi.

Kupayı Başkan Kutlu'ya verdi

Samsun'un ev sahipliğinde 97 ülkeden 3 bin 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen dünyanın en önemli spor organizasyonlarından 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarında Olimpiyat Şampiyonu olan Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımının Adıyamanlı oyuncusu Mustafa Şaşmaz, ziyarette geçen sezon İşitme Engelliler Deplasmanlı 1. Futbol Lig'inde şampiyon olarak Süper Lig'e çıkan Adıyaman Belediyespor İşitme Engelliler Futbol Takımının şampiyonluk kupasını Başkan Kutlu'ya verdi.

Kulüp yöneticileri, gelecek sezon için de Avrupa Kupalarına katılma sözü verdi. Elde ettikleri başarıda Adıyaman Belediyesi yönetiminin çok büyük katkıları olduğunu söyleyen İşitme Engelliler Futbol Kulübü Başkanı Zafer Taştan, Başkan kutlu'ya teşekkür etti.

Başkan Kutlu ise elde edilen başarıdan dolayı yöneticileri, teknik heyeti ve sporcuları tebrik ederek, desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.

(CK-SD-Y)



02.08.2017 17:04:45 TSI

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