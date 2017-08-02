AK Parti Tekman İlçe Başkanı Özer: " Halkımız bilsin ki devletimiz hep onların yanında"
- Tekman'da PKK'lı teröristler tarafından engellenen yol çalışmalarına devam ediliyor
(Fotoğraflı)
ERZURUM (İHA) - 2015 yılında şantiyeyi basan PKK'lı teröristler, Tekman Haciömer arası yol çalışmalarını engellemiş ve bu yolda uzun sure çalışma olmamıştı. Ancak devlet yetkilileri vatandaşın çilesini göz önüne alarak Tekman'a hizmet aktarmaya devam ediyor. Bir yandan köylere hizmete giderken öte yanda ilçeye bağlı yollara ağırlık vererek vatandaşların sıkıntılarını gidermeye çalışan yetkililer Tekman'da yol çalışmalarına başladı.
AK Parti Tekman İlçe Başkanı Taner Özer, "İlçe merkezimiz 3 ayrı yerde girişi bulunmaktadır. Bunlardan 2'sinin Erzurum, 1'ininde Bingöl iline gittiği yollarımız yoğun çalışmalar ile vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Halkımız bilsin ki devletimiz hep onların yanında ve halkımızın hizmetkarı olarak devam etmektedir" dedi.
(ERZ-Y)
02.08.2017 17:09:25 TSI
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